El legado artesano sale a la calle en Ibiza

Los valedores de varios oficios y artes que han pasado en unas décadas de formar parte de la vida social al folclore balear y pitiuso defendieron el sábado este legado inmaterial de las islas en el Mercat d’Artesania de les Balears celebrado en Vila. Tras los puestos, los miembros de collas de ball pagès y asociaciones no tienen inconveniente en pararse a explicar la confección de un vestido festivo de payesa o cómo hacer de cero unas castanyoles. Precisamente para que no se pierdan estos conocimientos. Además, como no podía ser de otra manera, no faltaron las ballades y los espectáculos infantiles, culpables de arrastrar a la mayoría de los visitantes.

