Llega a Ibiza el documental ‘Why’, que narra la guerra través de los ojos de las mujeres de Ucrania

En el festival Ibizacinefest ayer se habló y largo tendido de la guerra en Ucrania, justo cuando se cumplía un año de la invasión de este país de Europa del Este por parte de Rusia. Las proyecciones de la película de ficción ‘Klondike’, de Maryna Gorbach, y del documental ‘Why’, de Natxo Leuza, y, sobre todo, el testimonio de la ucraniana Nadiya Kuhuk, que trabajó como productora en este cortometraje, permitieron acercar al público de Can Jeroni, en Sant Josep, la realidad de un conflicto que «ha provocado el mayor éxodo de desplazados desde la II Guerra Mundial».

«Desde el 24 de febrero de 2022 esta guerra ha causado 300.000 muertos, 5,3 millones de desplazamientos internos y ha obligado a más de ocho millones de personas a salir de Ucrania, unos datos que nos permiten hacernos una idea de la gravedad y de la magnitud de un conflicto que ha abierto una herida muy profunda en Europa», recordó Leuza, el director de ‘Why’, Premio FemCine en esta edición de Ibizacinefest.

El documental recurre al testimonio de trece mujeres ucranianas para contar lo que está pasando en su país. «En todos los conflictos siempre es la mujer la que sale más perjudicada, es por eso que decidí buscar el punto de vista femenino, me parecía mucho más interesante y emotivo que el de los hombres en guerra», explicó.

El cortometraje, en blanco y negro, dura 22 minutos, no necesita más para lograr tocar la fibra sensible del espectador y hacerle reflexionar sobre el sinsentido de las guerras. Las imágenes de estaciones de trenes abarrotadas, emotivas despedidas en el andén, edificios destruidos, vehículos acribillados por los balazos, cuerpos amortajados en el suelo y funerales se intercalan con las palabras de estas trece mujeres, que se abren en canal para contar sus historias respondiendo a las preguntas que les hace Nadiya Kuhuk. «Fue Nadiya la que me facilitó todos los testimonios y la que hizo las entrevistas. Su labor fue fundamental porque sin ella no hubiéramos podido acceder a estas mujeres», reconoció el cineasta. Para la productora ucraniana hacer este trabajo «fue toda una montaña rusa emocional», en palabras de Leuza.

Fue el mismo día que Vladímir Putin lanzó el ataque a gran escala contra Ucrania cuando este cineasta pamplonica decidió que quería viajar a este país para rodar un documental. Su idea no era «hacer una película bélica filmando los bombardeos» porque tampoco quería jugarse la vida. Lo que pensó desde un principio, al contemplar las imágenes de Diego Herrera o Santi Palacios, fue en montarse «en uno de esos trenes de huida» retratados por estos fotoperiodistas y hablar con las mujeres que subían a ellos con sus niños. «Me pareció un momento muy oportuno y un punto de vista muy diferente contar lo que estaba pasando en Ucrania a través de sus voces, que hablaran de lo que habían vivido y en qué condiciones se encontraban mientras físicamente se iban alejando del conflicto. Yo vinculo mucho el símbolo del tren al sacrificio que hacen estas mujeres que, sin querer irse, lo dejan todo no para salvar su vida sino la de sus hijos», explicó.

En principio Leuza tenía pensado viajar solo a Ucrania, pero finalmente se unió al proyecto la productora ‘En buen sitio’, lo que le facilitó mucho más las cosas.

El rodaje, que duró diez días, se llevó a cabo a mediados de marzo de 2022. El director navarro contó con dos equipos de trabajo y dos directores de fotografía, Iñaki Alforja, que se encargó también del sonido, y el periodista Jaume Alekos, que estuvo grabando las escenas más impactantes en Kiev. Leuza fue a Lviv para subirse a los trenes que partían en dirección a Przemysl, en Polonia, situada a catorce kilómetros de la frontera con Ucrania.

El director de ‘Why’ aseguró que en ningún momento sintió peligro mientras estuvo en territorio ucraniano, aunque el día que llegó con sus compañeros al país tuvieron que refugiarse en un búnker porque estaban cayendo bombas, aunque él no llegó a escuchar las explosiones. Aleko si presenció «mucha destrucción y muerte». Ambos fueron testigos y grabaron funerales en esos diez días.

En el documental, las mujeres explican cómo vivieron los primeros días de la invasión rusa, hablan del sonido de las bombas de madrugada, de su miedo, de los motivos que les llevan a salir del país, de las amenazas y de las torturas de los rusos y de lo que piensan de Putin. Prácticamente todas, según explicó ayer Leuza, «decían que era el nuevo Hitler o peor que él».

Para el director hay testimonios particularmente significativos, como el de una mujer joven que explica que ella estudiaba ruso y sus padres lo hablaban, pero que ya no lo harán. «Te das cuenta de que esta guerra lo que ha acarreado es odio y más separación. Pasarán muchas generaciones hasta que se pueda curar esta herida», reflexionó el cineasta. Hay otro testimonio especialmente emotivo, el de Luba, una señora de 87 años, que ha vivido dos guerras, la provocada por Rusia y la II Segunda Mundial. Cuando le preguntan cuándo estuvo más asustada, responde sin dudar, «ahora».