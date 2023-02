Que la oficina de Tráfico en Ibiza pueda llegar a cerrar por la falta de personal que arrastra desde hace años. En estos momentos, como denuncia CCOO, las vacantes en plazas de atención directa a los ciudadanos son más del 70% en Vila. A pesar de los negros presagios del sindicato, desde la delegación en las islas de la Dirección General de Tráfico (DGT) descartan que la oficina pueda cerrar y que «están trabajando» para solucionar la falta de personal, que se agudizará el mes próximo con la marcha de otros empleados que no quieren seguir en la isla.

Las graves consecuencias que puede acarrear para la salud de las usuarias las largas demoras para conseguir una cita en el servicio de Ginecología en el Hospital de Can Misses. Seis de cada diez mujeres llevan más de dos meses esperando una cita que no llega. El tiempo de espera además se ha duplicado en el último año y ya supera los tres meses. Can Misses ya tiene el triste récord de ser el hospital balear con mayor demora media en este servicio.