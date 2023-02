Apaac: «Hay días sin ningún oncólogo en el servicio del hospital de Ibiza»

«Hace apenas unos días nos hemos encontrado con que no había ningún oncólogo en el servicio trabajando. Se trata de momentos puntuales, pero consideramos que esto no puede pasar», afirma, contundente, la Asociación Pitiusa de Ayuda a Afectados de Cáncer (Apaac), que ayer se reunió con la dirección del Área de Salud de Ibiza y Formentera y con la consellera balear de Salud, Patricia Gómez, que atendió al encuentro por videollamada, ya que su vuelo a Ibiza también se vio afectado por la niebla.

La asociación insistió a la consellera en la importancia de que los pacientes oncológicos «puedan ser atendidos por el mismo oncólogo, sea desplazado o no». «No es justo que en un proceso tan duro como el cáncer sean atendidos por diez oncólogos diferentes en un año, como les está pasando a muchos de ellos», continúa la asociación, cuya presidenta, Maribel Martínez, explicó a la consellera que, como los sistemas informáticos de Can Misses y Son Espases son diferentes, «cuando los especialistas llegan el primer día se encuentran con una lista de pacientes eterna y no pueden leer sus historias previas». «Esto hace que los enfermos se den cuenta de que no conocen su proceso y les genera desconfianza», añade Martínez, que pidió «un apoyo administrativo» para que los oncólogos desplazados puedan acceder a las historias clínicas de los pacientes.

Conscientes de los problemas que hay en todo el país para contratar oncólogos, la asociación reclamó a Gómez contar con un internista o un médico de Atención Primaria «con formación en paliativos y en comunicación con el paciente» para que se encargue de coordinar horarios y guardias y servir de apoyo a los enfermos. De la misma manera reclaman que se facilite «siempre» la atención con las psicooncólogas de Oncología y Paliativos. «Están conteniendo emocionalmente la situación tan angustiosa que viven los pacientes por la falta de oncólogos», concluye Apaac.