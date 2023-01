Santa Eulària da por hecho que debe echar atrás la licencia del hospital privado de Jesús

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Santa Eulària dan por hecho que se tendrá que echar atrás la licencia de obras y actividad para el hospital privado de Jesús, tras constatar que los trabajos no empezaron antes del 8 de noviembre. Esta es la fecha que dio la Comisión de Medio Ambiente de Balears para que la declaración de impacto ambiental obtenida en 2010 siga en vigor. El órgano ambiental de la Comunitat Autònoma debe resolver ahora esta cuestión.

El Ayuntamiento remitió a la Comisión de Medio Ambiente un escrito el pasado mes de diciembre, basado en un informe jurídico, en el que se apuntaba que el acta de replanteo e inicio de obra, protocolizado ante notario del 7 de noviembre aportado por el promotor (Iniciativas Médicas de Ibiza y Formentera S.L., del empresario farmacéutico Juan Tur Viñas), no incorporaba ningún documento gráfico que acreditase el inicio efectivo de las obras. Además, las fotografías aportadas en las actas notariales presentadas por el propietario de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, Francisco Vilás, que se opone a este proyecto, también evidenciaban que no se estaba ejecutando ninguna obra.

El informe jurídico señala que esta información se debe trasladar a la Comisión de Medio Ambiente a efectos de la caducidad de la evaluación de impacto ambiental y, una vez declarada, la junta de gobierno deberá, a continuación, declarar la pérdida de los efectos de su acuerdo del 28 de octubre de aprobación del proyecto de obra y actividad para la construcción del hospital.

El promotor presentó un escrito en el Ayuntamiento el 8 de noviembre, el día que se agotaba el plazo para el comienzo de las obras, en el que comunicaba, entre otras cosas, que se estaban llevando a cabo los trabajos autorizados de movimiento de tierras para el estudio arqueológico previo. También informaba de que la adecuación de los terrenos y accesos previstos en el sector de la parcela en la que la licencia del hospital permitía iniciar ya las obras (la zona donde se han documentado los restos arqueológicos hallados) no se iban a ejecutar hasta que se cumplieran las condiciones dadas por el Consistorio con un plazo de seis meses.

Al día siguiente, el 9 de noviembre, la Policía Local verificó que el acceso a la obra estaba cerrado y no había ningún trabajador. Por todo ello, el Consell de Ibiza apunta, en el escrito que le ha pedido Medio Ambiente, que el informe de Santa Eulària concluye que no consta acreditado el inicio de las obras y, por tanto, «se deberá estar a lo que establece la ley de evaluación ambiental, teniendo en cuenta que, según la Comisión de Medio Ambiente, la declaración de impacto ambiental perdería su vigencia si a fecha de 8 de noviembre no hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad».