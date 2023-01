¿Debe seguir Miguel Tur como edil de Fiestas? Marí Bosó: «No me meto en las decisiones del alcalde de Sant Antoni»

¿Debe seguir Miguel Tur al frente de la concejalía de Fiestas de Sant Antoni tras desvelarse que durante tres años concedió a dedo decenas de trabajos a Vicente Escandell (su amigo de la infancia) y a su empresa, Sonitec? «No me meto en las decisiones de gobierno de Sant Antoni», responde José Vicente Marí Bosó, presidente del PP de Ibiza y uno de los ‘padres’ de la Ley de Contratos del Sector Público, además de haber arremetido contra el equipo de gobierno de Vila por dar «a dedo» dos contratos menores a la empresa de la mujer de Alfonso Molina, mano derecha del alcalde, Rafa Ruiz, en el anterior mandato. Bosó llegó a decir que Ruiz había convertido su Consistorio «en un chiringuito de contratos a dedo del PSOE».

¿Y debería volver a ir Miguel Tur en las listas del PP de Sant Antoni para las elecciones del 28 de mayo? «Yo creo en lo que crea el PP de Sant Antoni y en lo que crea el alcalde, Marcos Serra, que es el que va de candidato», responde a esta redacción un Bosó al que se nota incómodo con el Caso Sonitec, del que el interventor de Sant Antoni llegó a avisar en su último informe, de 28 de diciembre, de «la reiteración de los gastos derivados de actuaciones de sonido y montaje de escenario sin contrato alguno», en referencia a la empresa de Escandell. El interventor, además, recuerda en ese informe que «el artículo 28.d de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno dispone como infracción muy grave en materia de gestión económica-presupuestaria la omisión del trámite de intervención previa de los gastos». En esa ley se señala que «los sancionados por la comisión de una infracción muy grave serán destituidos del cargo que ocupen salvo que ya hubiesen cesado y no podrán ser nombrados para ocupar ningún puesto de alto cargo o asimilado durante un periodo de entre cinco y diez años».

«El alcalde reconoce que hay un problema y lo está arreglando. Ya está, lo están arreglando. Lo sacan a licitación. No hay que darle más vueltas

«Ellos mismos [el alcalde y el edil Tur] dijeron que hay un problema que viene de hace muchos años. Y ahora lo están arreglando, van a sacar a licitación las contrataciones», cuando se le pregunta su opinión sobre el caso. Cuando se le recuerda que en Santa Eulària, gobernada por el PP, no han incurrido en la magnitud de contratos a dedo de Sant Antoni, reitera: «Pero lo están arreglando. El alcalde reconoce que hay un problema y lo está arreglando. Ya está, lo están arreglando. Lo sacan a licitación. No hay que darle más vueltas». Bosó cree que el tema está zanjado porque «han reconocido [Serra y Tur] que no se hacía bien».