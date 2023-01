Cuando las historias clínicas de los pacientes de Ibiza son inaccesibles

La idea que tiene la mayoría de la gente es que las historias clínicas son accesibles para todos los médicos. Que si un paciente llega a un servicio de urgencias, por ejemplo, los profesionales que le atienden tendrán toda la información sobre su salud en un par de clics. Pues resulta que no. Con los problemas e incluso riesgos que ello implica.

Este fin de semana, los familiares de una paciente que acudió al servicio de Urgencias del Hospital Can Misses, se quedaron sorprendidos al saber que los médicos no tenían acceso al historial de su madre, que reside en Andalucía. De hecho, alguno de los profesionales que las atendieron les dijeron que daba igual Andalucía que Suramérica. Las posibilidades de consultar la historia clínica son las mismas. Con lo útil que ello resulta. Especialmente cuando el enfermo no se encuentra en condiciones de comunicarse con los sanitarios que le atienden. O cuando sus familiares no lo recuerdan.

Hace unos días, era la doctora emérita de Ibiza y Cruz de la Orden Civil en Sanidad, Maria Tresserra, quien explicaba en una entrevista en este mismo diario cómo los diferentes sistemas que usan las gestiones sanitarias para las historias clínicas complican que los médicos puedan consultarlas. Señalaba que hasta hace muy poco no estaban conectadas, siquiera, las de la atención en los centros de salud y en el Hospital Can Misses. De hecho, para que un facultativo de uno de estos recursos pudiera consultar el de uno de sus pacientes en otro distinto tenía que saltar de un sistema al otro, algo muy poco práctico. Si esta falta de conexión se daba en la sanidad pública de una misma isla, sólo hay que pensar en que conectar las de diferentes hospitales o comunidades es poco más que ciencia ficción sanitaria.

«Históricamente, cada centro gestor llevaba a cabo la contratación de su propio sistema de almacenamiento de datos», explican desde el Servei Balear de Salut. Es decir, que el Área de Salud pitiusa buscaba el suyo, el Hospital Son Espases el suyo, Atención Primaria de Mallorca el suyo... Esto ha supuesto, reconocen, que «hasta hace unos años» los profesionales de los centros de salud no pudieran consultar los datos hospitalarios de sus pacientes. La gerencia del área sanitaria pitiusa aseguró ayer que, en el caso de las Pitiusas, estos dos sistemas se han unificado recientemente, por lo que en estos momentos cualquier médico de Ibiza o Formentera puede consultar todos los datos de la atención sanitaria recibida en las Pitiusas por un enfermo.

La intención de Salud es que en breve esto sea así en toda la sanidad pública de las islas. Es decir, que desde cualquier centro se pueda consultar toda la información de un paciente. «Ahora mismo el contrato en vigor de SISN-2 contempla la implantación de una única plataforma para todos», señalan antes de añadir: «Con la nueva plataforma estarán conectados en red todos los hospitales y centros de las islas».

Lo que no está tan cerca de solucionarse es que los médicos de una comunidad puedan consultar el historial de un paciente de otra. Algo especialmente útil en lugares como Ibiza, con un elevado número de visitantes. «Ahora mismo hay un proyecto en marcha con fondos europeos para llevar a cabo la unificación, igual que se ha hecho con la receta electrónica», señalan desde el Ib-Salut.