Ibiza en Fitur: Ese norte que persigue Nacho Cano

Nacho Cano sentado y tocando extasiado el piano de pared en la amplia terraza descubierta de su casa de Sant Miquel, a escasos metros del acantilado; paseando a sus dos peludos cachorros de boyero bearnés; en mountain bike por un estrecho sendero boscoso (con un gorro de lana como casco); junto a la hoguera y un gato y frente a la mesa de mezclas de su casa, o descendiendo por la escalera que da a las cuevas de Can Marçà. Hoy se ha estrenado en el estand de Ibiza la nueva campaña promocional de Sant Joan, una composición (acompañada de un vídeo protagonizado por el exMecano) de Marta Hermida que ha sido producida por Cano y que estará disponible en Spotify (ayer no lo estaba aún). Responde al neologismo de ‘Neslitopis’, cuyo subtítulo, más inteligible, es ‘La canción del Norte’. Ese norte es Sant Joan, lugar donde reside desde hace lustros y en donde se aisló tras comprobar que los dos pisos que se compró en la avenida 8 d’Agost (concretamente en el edificio Mediterráneo) en 1983 no tenían una ubicación apta para que una estrella como él pasara desapercibido: «Tardaba dos días en recorrer los 80 metros que había desde allí hasta Pacha», ha contado en la presentación de la campaña.

El tema es «una alegoría de la manera de vivir de quienes residen en la isla todo el año». O la mayor parte, como el propio Cano ha explicado Montse Monsalve, que hizo el papel de presentadora, si bien es, además, una de las impulsoras de este proyecto, que fue «barruntado durante cinco años». Tras el visto bueno del alcalde, Antoni Marí, Carraca, Monsalve se lo expuso al artista, que dijo sí sin rechistar, según reconoció este: «Nada me podía hacer más ilusión», asegura. El tema cuenta con la colaboración de la Orquesta Sinfónica de Londres y su video servirá de material promocional turístico para el Consistorio. Por ejemplo, será enviado a las televisiones para que lo emitan. Tania Marí, edil de Turismo y candidata a la alcaldía por el PP (Cano ya la da por sucesora de Carraca, a quien elogia por haber «preservado la naturaleza del norte de la isla»), ha admitido que este clip es «la apuesta más arriesgada» de su Ayuntamiento en promoción, pues consiste en «transmitir lo que es Sant Joan a través de los sentidos», y no sólo con la música, sino también con las imágenes cenitales captadas con dron de la abrupta costa de Sant Joan y de la playa de sa Cala, incluso del faro de Portinatx. «Esta es la música del norte de la isla, no la que sale de las discotecas», ha dicho Marí. Cerca estaba, por cierto, José Luis Benítez, gerente de Ocio de Ibiza. Hubo dificultad para escuchar como es debido la composición sinfónica, pues cerca, en el estand de Arganda del Rey, lo daban todo para promocionar, con muchos decibelios, su festival musical de rock de primavera, amén del estruendo que habitualmente hay a mediodía en esa nave de Fitur. La idea, que Tania Marí desea «que se convierta en viral», ha salido relativamente barata al Consistorio, sobre todo porque quien está involucrado tiene, por su fama, un caché muy elevado. «Menos de los 15.000 euros de un contrato menor», explica Monsalve. ¿Concretamente? No da la cifra exacta, pero entre 12.000 y 13.000 euros, que es lo que calcula que costó traer a Ibiza al equipo de rodaje, el maquillaje y los gastos asociados con la grabación de la Orquesta Sinfónica de Londres, no así de su intervención, de cuyo coste nada sabe el Ayuntamiento. Muy barato, pues, en comparación con los resultados que pueden llegar a obtener de convertirse en esa campaña viral que desea Marí. El vídeo y su música invitan a pensar en esa famosa «otra» Ibiza, la del norte, que para Nacho Cano es «el pulmón espiritual» de la isla. Allí, ha recordado, se refugiaron buena parte de los hippies que desembarcaron en los 60, algunos «huyendo de la guerra de Vietnam», asunto que inspira el espectáculo que prepara para el Teatro Pereyra. En ese norte, «los artistas siempre se han sentido bien». Es cierto que el sur, por el contrario, ahuyentó a muchos otros, como a Noel Gallagher o a Mike Oldfield. Pero ese norte, un buen lugar para «sanar la mente», se ha convertido en uno de los tres municipios más caros de España», quizás porque en él buscan refugio ahora los adinerados escamados tras la pandemia: tras el covid, «ahora se valora más la vida», admite Cano. El compositor rememoró que dio su primer concierto en Ibiza en 1982. Fue en el KU, donde decidió que tendría que comprar una casa tras ver a una mujer bucear desnuda en la piscina de aquella discoteca. El sitio prometía para él, pero no tan al sur, sino algo más al norte.