El Simebal alerta de que la realidad de la sanidad pública en Ibiza es «crítica»

La isla de Ibiza es «un área crítica» en lo que a la sanidad pública se refiere. La falta de profesionales médicos y la sobrecarga que esto supone para aquellos que están trabajando hacen que la situación sea «alarmante», según denunció ayer Miguel Lázaro, presidente del Sindicato Médico de Balears (Simebal), durante una visita a Ibiza. Una realidad que, alertó, afecta tanto a los profesionales hospitalarios como a los de Atención Primaria.

Por este motivo, Lázaro defendió ayer que se considere la isla «un área de difícil cobertura», lo que, según defendió, serviría para poder captar y fidelizar a profesionales. «La sobrecarga y la lista de espera no se solucionan con profesionales viniendo desde Mallorca», indicó Lázaro, en referencia a los servicios de Oncología y Cardiología del Hospital Can Misses, que en estos momentos se encuentran «bajo mínimos» tras la marcha de varios profesionales.

plus de residencia no cómo el de Canarias, sino como el de Ceuta y Melilla

«No puede ser que los ciudadanos de Ibiza y Formentera tengáis una atención de segunda o de tercera, deben cumplirse los mismos estándares que para los ciudadanos de Mallorca», insistió Lázaro, que reclamó una vez más el aumento del plus de residencia de los médicos que trabajan en Ibiza. Pero el sindicato ya no pide equiparar ese plus con los médicos de Canarias, sino con los de Ceuta y Melilla. «La vida en Canarias es más barata», justificó el presidente del Simebal, que recalcó que hay que contratar a más profesionales no sólo para evitar la sobrecarga y mejorar la atención a los pacientes, sino también y principalmente para que los médicos cuenten con tiempo para conciliar, para investigar y para formarse, requisitos imprescindibles para conseguir que vengan a trabajar a la isla.

Uno de los portavoces del sindicato en las Pitiusas, Carlos Rodríguez Ribas, apuntó como una de las situaciones que desincentiva a los profesionales a venir a trabajar a Ibiza que el Hospital Can Misses cuenta únicamente con jefes de servicio, pero no con jefes de sección. Algo con lo que, destacó, sí cuentan el resto de los hospitales públicos de Balears y que supone una posibilidad más atractiva para los médicos.

Desde el sindicato no supieron concretar, cuando se les preguntó por ello, el número exacto de plazas de médico que no están cubiertas ahora mismo en el Área de Salud de Ibiza y Formentera. Ambos portavoces, sin embargo, detallaron que la situación es especialmente crítica en servicios como Oncología (donde faltan cuatro), Urgencias (donde faltan siete), Cardiología (al menos dos) y Anestesia. En este último caso, Rodríguez Ribas recalcó que se trata de un servicio central, por lo que la falta de profesionales afecta a todos los demás servicios, y genera demoras en la atención a los pacientes e incremento de las listas de espera. En este sentido, Rodríguez aseguró que la conselleria se está planteando la opción de contratar a una empresa externa, de forma estable, no puntual como ya se ha hecho en alguna ocasión, para dar respuesta a la falta de anestesistas de Can Misses. El portavoz apuntó también la escasez de neurólogos, neumólogos y pediatras en Ibiza.

Sobrecarga de los profesionales

Tanto Lázaro como Rodríguez Ribas insistieron en que la falta de médicos supone una «sobrecarga» de los profesionales que sí están trabajando, que acaban «quemados». «El que viene a Ibiza a trabajar, no vuelve», aseguró el ibicenco. El portavoz en las Pitiusas lamentó que las plantillas, tanto de hospital como de Atención Primaria, no hayan aumentado en la misma medida que la población y acusó a la conselleria de haber roto el compromiso que adquirió la gerencia del Área de Salud —«no ha sido la gerencia, que quede claro»— de no aceptar comisiones de servicios, algo que finalmente, indicó, Salud sí ha aprobado, lo que ha permitido que algunos profesionales «hayan usado Ibiza como trampolín».

El sindicato también reclamó más profesionales en Atención Primaria. Aunque reconocieron que el número de tarjetas sanitarias por médico se ha reducido, afirmaron que sigue siendo muy elevado. «Siguen siendo quinientas más de las que deberían ser», indicó Carlos Rodríguez Ribas.