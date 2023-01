El sindicato Médico califica de "alarmante" la situación sanitaria de Ibiza

El presidente del Sindicato Médico de Balears (Simebal), Miguel Lázaro, ha calificado esta mañana de "alarmante" la situación sanitaria de la isla de Ibiza. Lázaro, que junto con otras cuatro personas del sindicato se han desplazado desde Mallorca para asistir a dos asambleas con los profesionales de la isla, ha asegurado que se ha quedado "sorprendido" por lo que le han contado los alrededor de treinta facultativos que han asistido al primero de estos encuentros, celebrado en el salón de actos del Hospital Can Misses. "He venido para comunicar algo bueno y me voy preocupado", ha aseverado el presidente de la organización sindical, que ha denunciado la "sobrecarga" que sufren la mayoría de los médicos, tanto de hospital como de Atención Primaria, derivada de la falta de profesionales.

Aunque desde el sindicato no han sabido precisar el número exacto de médicos que faltan ahora mismo en las plantillas, los portavoces han detallado la situación especialmente crítica en la que se encuentran algunos servicios, como es el caso de Oncología (donde faltan cuatro), Urgencias (donde falta una docena), Cardiología (al menos dos) y Anestesia que, además, han recalcado que se trata de un servicio central, por lo que la falta de profesionales en éste afecta a todos los demás servicios, generando demoras en la atención a los pacientes y incremento de las listas de espera. Además, insisten en que esto supone una "sobrecarga" de los profesionales que sí están trabajando, que acaban "quemados". "No puede ser que los ciudadanos de Ibiza y Formentera tengáis una atención de segunda o de tercera, deben cumplirse los mismos estándares que para los ciudadanos de Mallorca", ha insistido Lázaro, que ha reclamado una vez más la equiparación del plus de residencia. Pero ya no con los médicos de Canarias, sino con los de Ceuta y Melilla. "La vida en Canarias es más barata", ha afirmado el presidente del Simebal, que ha señalado que hay que contratar a más profesionales no sólo para evitar la sobrecarga y mejorar la atención a los pacientes sino también y principalmente para que los médicos cuenten con tiempo para conciliar, para investigar y para formarse, requisitos imprescindibles para conseguir que vengan a trabajar a la isla, que debe declararse, indican, de difícil cobertura para que los incentivos animen a estos profesionales a desplazarse a Ibiza. "Seremos los médicos que más cobremos por guardia del territorio nacional" En este sentido, y aunque no se ha publicado aún en el BOIB, Lázaro ha comunicado a los médicos los acuerdos que han alcanzado con la conselleria balear de Salud y que afectarán "a todos los médicos independientemente del ámbito en el que se encuentren". "Seremos los médicos que más cobremos del territorio nacional", ha indicado Lázaro, que ha detallado que estos profesionales cobrarán 34,15 euros por hora de guardia presencial en sábado, domingo o festivo y 31 euros en día laborable. También cobrarán más por las jefaturas de guardia, y los residentes a partir de la quinta guardia y más aún cuando superen la novena. Precisamente los residentes percibirán un plus en un pago único de 4.800 euros cuando, tras acabar su formación en Ibiza permanezcan después tres años en la isla. El sindicato también ha reclamado más profesionales en Atención Primaria. Aunque reconocen que el número de tarjetas sanitarias por médico se ha reducido, sigue siendo muy elevada. "Siguen siendo quinientas más de las que debería", ha afirmado Carlos Rodríguez Ribas, portavoz en Ibiza del Simebal, que ha afirmado que "ibiza es el sitio más peligroso ahora mismo de España para un médico". Rodríguez Ribas criticado también que, en el caso del Hospital Can Misses, únicamente hay jefes de servicio, no jefes de sección "como en el resto de los hospitales públicos de Balears", lo que desincentiva también a los profesionales que se plantean venir a la isla.