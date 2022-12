Un familiar del tirador de Ibiza colabora con la Guardia Civil para que se entregue

M.C. según la Guardia Civil, o M.D. según sus perfiles en las redes sociales (donde asegura que su apodo es 'Negro'), dominicano de 26 años y buscado por todos los cuerpos policiales de la isla desde que el pasado día 22 disparase con una pistola de calibre 9 milímetros (con un alcance efectivo de 25 a 90 metros) contra otro vehículo en la entrada del estacionamiento de una gran cadena de supermercados frente a la rotonda de sa Carroca, sigue en paradero desconocido.

La Guardia Civil ha confirmado a Diario de Ibiza que, actualmente, la madre de M.C. está colaborando para que su hijo se entregue. La mujer, que vive en Ibiza, en la zona de Can Negre, desea que deje de huir.

A pesar de que en el tiroteo ninguno de los dos hombres a los que iban dirigidas las balas (un padre y un hijo argentinos de 66 y 24 años) resultaron heridos, las imágenes a las que ha tenido acceso este periódico reflejan que, al menos una de ellas, atravesó el coche, una furgoneta Volkswagen Caddy gris, como se puede apreciar en la imagen de abajo.

Visto en el centro de Ibiza

Según otras fuentes consultadas por Diario de Ibiza vinculadas con la investigación de este suceso, ayer sábado por la noche la Guardia Civil recibió una información en la que se aseguraba que M.C. se encontraba en el centro de Ibiza, en Vara de Rey.

Una patrulla se desplazó rápidamente hasta la zona pero no consiguieron dar con el sospechoso. Ya se había ido.

Esta sería la segunda ocasión en que casi lo detienen.

La primera fue el mismo día del tiroteo, el jueves 22 de diciembre. Tras el altercado, poco antes de las 20 horas, M.C. huyó a toda velocidad en un Volkswagen Golf blanco acompañado de otro hombre. En torno a las 23 horas los agentes dieron con este vehículo estacionado en la calle Aragón, muy cerca del domicilio del sospechoso, donde reside con su mujer y el hijo pequeño de ambos.

Poco después llegaron a la casa para hablar con su esposa e intentar localizarlo. Lo que no esperaban los agentes es que el tirador se encontrase en la vivienda. Mientras hablaban con la mujer escucharon ruidos en la parte trasera de la casa e inmediatamente fueron hacia allí. M.C. había saltado desde una ventana cargado con una bombona de butano repleta de droga a un solar anexo.

En su huida tuvo que deshacerse de la bombona para poder correr más rápido y finalmente acabó esquivando a la Guardia Civil. Cuando inspeccionaron la bombona descubrieron que estaba manipulada y que la parte superior se abría con rosca. Dentro encontraron la droga. También algo de munición, confirma la Guardia Civil.

¿Quién es M.C.?

M.C. tiene 26 años, nació en República Dominicana y vive en Ibiza. Está casado y tiene un niño pequeño. Hace unos años trabajó como portero de un pub del centro de Ibiza y después realizó algunas labores de guardia de seguridad en otro bares y discotecas. Cuenta con antecedentes penales y es conocido por la Guardia Civil y Policía Nacional y Local por "trapichear con drogas", explica un agente cercano a la investigación.

Las razones del tiroteo

Las razones del tiroteo no están claras. Lo que sí se sabe es que todos los implicados se conocían y que hubo contacto entre ellos dentro del Mercadona, según han visionado los agentes en las cámaras de seguridad del supermercado. Sin embargo, las imágenes no son muy claras y no se ve bien si el contacto con los agredidos fue por parte de M.C. o del hombre que lo acompañaba.

En un principio, la Guardia Civil barajó que el ataque podía deberse a un "asunto sentimental", aunque a medida que van pasando las horas cobra importancia también un enfrentamiento por drogas. O quizás las dos cosas.

M.C. lleva tres días huido y desde la Oficina Periférica de la Benemérita (OPC) descartan que el sospechoso haya podido salir de Ibiza porque tanto el puerto el como aeropuerto están muy vigilados para evitarlo.