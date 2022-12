Estefanía Torres, edil de Ibiza de Personal: «Creo que están haciendo política porque se acercan las elecciones»

La concejala de Recursos Humanos, Estefanía Torres, ha afirmado este jueves en el pleno tras el pleno, en declaraciones a este diario, que cree que la protesta de los trabajadores del Ayuntamiento de Ibiza que han boicoteado parte del último pleno del año obedece a que «están haciendo política porque se acercan las elecciones». De este modo, categórico, Torres ha justificado la movilización de los empleados públicos que, con sus gritos, pitos y golpes de tambor, han hecho inaudible durante una hora las intervenciones del pleno.

Torres, a la que desde la calle se la acusaba de «mentirosa», se ha parado en varias ocasiones durante una de sus intervenciones porque no podía seguir. Incluso planteó si se podía cerrar la puerta de la sala para tratar de reducir el ensordecedor ruido, pero el alcalde, Rafa Ruiz, ha dicho que no y que había que seguir con el pleno, aunque no se oyera nada.

Tras el pleno, el alcalde ha dicho que los trabajadores tienen «derecho a manifestarse» y que el equipo de gobierno lo «respeta», aunque también expresó su «condena» por «los graves insultos, algunos de ellos muy graves»,» que algunos de los protestantes lanzaron contra su persona y Estefanía Torres. «Los insultos y actos vandálicos [se han colgado carteles en un vehículo del alcalde] para presionar no son el camino. Es la mesa de negociación el lugar en el que tenemos que trabajar para alcanzar acuerdos», ha dicho.

También ha recordado el alcalde que UGT, el sindicato mayoritario del Ayuntamiento, «no secunda la protesta» y que «se siguen mejorando las condiciones de los trabajadores». «Como hemos hecho siempre desde que soy alcalde», ha resaltado Ruiz, que ha insistido en que bajo su gobierno se han producido «continuas mejoras». «Para empezar, una histórica estabilización de la plantilla, lo cual no se había hecho nunca. Un centenar de interinos pasan a ser funcionarios de carrera», ha recalcado Ruiz, al tiempo que ha reconocido que «se ha retrasado el calendario» de la negociación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

Precisamente, Torres ha dicho que no sabía por qué se movilizaban los trabajadores, aunque acto seguido ha apuntado que sólo puede ser por el retraso en la aprobación de la RPT. «No hay otro motivo», ha señalado, al tiempo que ha añadido que esta cuestión se ha demorado porque el departamento de Recursos Humanos estaba centrado en el proceso de estabilización de interinos, pero que «la intención» es aprobarla «en el primer trimestre de 2023».

Responsables del «cabreo»

Durante el pleno, el concejal del PP Ignacio García ha acusado al equipo de gobierno de ser «responsable del cabreo de los funcionarios del Ayuntamiento». «No creo que hayan venido a hacer ruido para felicitar la Navidad», ha dicho con ironía el edil popular, que ha criticado que la RPT siga «en un cajón» después de ocho años de gobierno bajo la alcaldía de Rafa Ruiz.

García ha asegurado que el gobierno progresista lleva «tres años y medio haciéndole la pirueta a los sindicatos. «Nos toman por bobos», ha resaltado, al tiempo que ha tachado de «dictatorial» el trato que recibe la Policía Local. «No se hacen las cosas bien. No creo que [los trabajadores] boicoteen el pleno porque sí. La responsable de Recursos Humanos va de incendio en incendio. No nos extraña que luego la Policía Local les plante y no quiera acudir a recoger premios y se tenga que cancelar el acto», ha añadido el edil del PP.

Por su parte, el concejal de Ciudadanos Roberto Algaba ha afirmado que no ponía «en duda» el trabajo de Torres en Recursos Humanos, pero ha pedido «un poco de autocrítica». «La RPT es un documento básico y se me ponen los pelos como escarpias cuando le oigo decir que es del año 2000», subrayó.

Torres ha negado que la RPT lleve ocho años en un cajón y ha recordado que en 2018 se contrató a una empresa para su elaboración, trabajo que se acabó y entregó en 2019. Desde octubre de 2021 se ha negociado con los sindicatos su aprobación, según ha explicado la responsable de Recursos Humanos, quien ha destacado que, desde entonces, se han celebrado 24 mesas de negociación.

La polémica: pago de días libres si hay presupuesto

Los sindicatos, salvo UGT, plantaron al equipo de gobierno en la comisión sectorial sobre las libranzas en la que se tenía que corregir un acuerdo previo sobre el pago de días libres cedidos a la Policía Local (entre 220 y 367 euros) para especificar que se puede hacer siempre que haya disponibilidad presupuestaria y con la fiscalización previa de Intervención. Así lo ha explicado en el pleno de este jueves la concejala de Recursos Humanos, Estefanía Torres, que ha subrayado que esta condición se encuentra en el pacto de funcionarios y se tiene que cumplir sí o sí. «Algunos sindicatos no se avienen a cumplir con la legalidad», ha recalcado la edil, que ha recordado que los policías locales también son funcionarios y «no el ombligo del mundo». También defendió todas las mejoras laborales que han recibido, y añadió:. «Si este es el resultado... madre mía».