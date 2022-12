«Volvería a actuar igual si se diera la misma situación»

Dos semanas después de su destitución como primer teniente de Alcalde de Sant Antoni, Joan Torres dice tener la conciencia tranquila respecto a su actuación en el pleno en el que votó en contra de los presupuestos del equipo de gobierno del que formaba parte.

¿Ha hablado con Marcos Serra tras su destitución?

No, la verdad es que no nos hemos puesto en contacto. Vi en una publicación que dijo que conmigo estaba todo hablado y días después dijo que hablaría con todo el mundo, pero a día de hoy no se ha puesto en contacto con El Pi.

¿Le llamará usted con alguna propuesta?

Ya hicimos nuestro planteamiento en el pleno y lo mantenemos. Visto que el alcalde indicó que se pondría en contacto con todos los grupos, yo espero que se ponga en contacto con el grupo de El Pi. Él es el que tiene que sacar unos presupuestos adelante y el que tiene la iniciativa.

El detonante de esta situación es que usted le presenta un papel durante el pleno para que firme un compromiso. ¿Por qué no abordó ese tema en privado?

Estos temas los planteamos desde el inicio de la legislatura. Cuando vemos que de palabra el PP no nos hace caso, decidimos llevar estas iniciativas a un plenario municipal. Salieron aprobadas estas peticiones en el pleno, algunas hace más de seis meses. Por tanto, este no es un tema nuevo, son compromisos a los que no se había hecho caso de palabra y lo tuvimos que llevar a pleno y, a pesar de que se aprobaron en el pleno, las propuestas seguían en un cajón. Llegó un momento, de acuerdo con mi partido, en que nos planteamos que son temas importantes para sacar adelante esta legislatura y por eso lo pedimos por escrito.

Pero, ¿por qué ese escrito se presenta en un pleno y no se hace en privado?

Esta petición en privado no había tenido éxito.

¿Cómo la planteó?

El día antes le entregué al alcalde el documento en mano por la mañana y me dijo que me llamaría por la tarde, pero esa llamada no se produjo. Yo no iba a aprobar unos presupuestos sin este compromiso.

Pero usted, el día antes presenta los presupuestos en público, con lo que da a entender que está de acuerdo con ellos.

Es verdad que presentamos las líneas de los presupuestos el día antes, pero salió en dos medios de comunicación que quedaban temas pendientes de arreglar. Quedó claro que el alcalde no quería firmar estos compromisos que venían de hace tiempo, por lo que vimos que ya no nos podíamos fiar de él de palabra y queríamos ese compromiso escrito. Volvería a hacer lo mismo si se diera el caso.

Pero respecto a los presupuestos, ¿planteó algún tipo de discrepancia?

En unos presupuestos municipales se refleja un modelo de ciudad y un modelo de gestión de recursos públicos. Por tanto, estas propuestas que le planteamos al alcalde, que hace tiempo que se aprobaron, tienen relación con los presupuestos. Por ejemplo, regular la obligación de hacer pliegos para la licitación de obras de arte en la vía pública afecta a las cuentas del Ayuntamiento. Porque no es lo mismo licitar públicamente un proyecto que darlo a dedo al precio que te marquen.

Respecto a estos contratos a dedo, han pedido los de Alcaldía, Turismo y Fiestas, como ha hecho la oposición. ¿Por qué no hizo estas consultas cuando formaba parte del gobierno?

Cuando estás dentro de un gobierno, en el que tienes cinco áreas, como era el caso de El Pi, tienes un trabajo enorme en el día a día. Saber lo que pasa en los demás departamentos, aunque seamos responsables de nuestras áreas y corresponsables de las demás, es casi imposible. No éramos conscientes de esta realidad. Vi que se publicó en prensa que PSOE-Reinicia explicaba que hacía meses habían pedido una documentación que no se había recibido. Me sorprendí de que el gobierno no entregara la información que necesitan para hacer su trabajo de fiscalización. En la anterior legislatura, al PP creo que no se le negó ninguna documentación. Es por ello que nosotros también pedimos esta documentación. Qué menos que el ciudadano sepa a quién se contrata, cómo y qué se hace con su dinero.

¿Cree que se han cometido irregularidades?

Hasta que no vea los documentos que hemos pedido, no voy a valorar este tema. Quiero saber qué cantidades ha gestionado el Ayuntamiento en estos departamentos y cómo se han gestionado, porque la Ley de Contratos es clarísima. Que no se haya entregado esta información a la oposición es una enorme falta de transparencia y no quiero formar parte de un gobierno que actúa de esta manera. Estamos hablando del dinero de la ciudadanía.

En el pleno de marzo, Podemos ya pidió estos gastos y había cosas sorprendentes, como que se hubiesen hecho contratos con una empresa por valor de más de 400.000 euros cuando en la anterior legislatura apenas llegaron a los 100.000 por los mismos conceptos. ¿En aquél momento no planteó dudas respecto a este tema?

Creo recordar que en aquel momento el concejal delegado de ese área indicó lo que usted dice a una moción de control de Podemos. A esto el seguimiento lo hace Podemos. Yo escuché una cantidad y no recordaba cuánto se había gastado en la anterior legislatura con esa empresa. Lo que sí puedo decir es que esta legislatura, el incremento presupuestario de Fiestas ha sido alto, pero claro, aquí cada cuál defiende su territorio. No tengo el dato concreto de incremento, pero sé que se ha invertido más porque también formé parte del anterior equipo de gobierno.

¿La recepción de estos documentos es una condición para negociar los presupuestos?

Si nos llama el alcalde hablaremos, a ver qué planteamiento quiere hacernos el PP. Nosotros no dejamos de ser representantes de partidos políticos, porque he oído cosas como que se ha destituido a Joan Torres pero no a El Pi. Esto es un absurdo. Escucharemos lo que se nos tenga que decir. Pero efectivamente también tenemos que recibir esta relación de facturas para poder apoyar unos presupuestos, después de ver que no somos un Ayuntamiento transparente.

Usted era parte de este equipo de gobierno hasta hace poco.

Sí, no me quiero eximir de responsabilidades, pero El Pi era responsable de cinco áreas de gestión en las que se puede consultar todo. Es verdad que soy corresponsable de lo demás, pero directamente soy responsable de lo que gestionaba. Si alguien quiere que lo examine, sólo encontrará expedientes firmados por técnicos y contratos sacados adelante según la Ley de Contratos.

Ya entrando en sus áreas, el alcalde le echa en cara que exija plazos cuando usted apenas ha ejecutado los proyectos de sus áreas este año ni los que acordaron en el pacto. ¿Cómo valora usted esta gestión?

Lo primero que hay que tener en cuenta es que Obras Públicas no sólo se dedica a aquello que contempla el presupuesto, también hay proyectos que salen de la posibilidad de usar el remanente y de líneas de financiación de otras instituciones. La acusación reiterada del alcalde y del PP de que el departamento de Obras Públicas ha hecho poco trabajo es mentira. Considero que es un insulto, no sólo a El Pi y a mi persona, sino a cuatro ingenieros que hay en el departamento, a una funcionaria y a una administrativa. Porque hay que recordar una cosa: cuando se hace un pacto de gobierno y se diseñan las inversiones que se quieren hacer en un municipio, se hace en un despacho con unas ideas. Pero ese documento cae cuando a los pocos meses tenemos una DANA que se lleva por delante el pabellón de Can Coix. Ahí ya tuvimos que licitar unas pistas de paddle que no estaban previstas porque las que había las destruyó el viento. Es cierto que el Consell reconstruyó el pabellón, pero Obras Públicas tuvo que licitar el suelo. A los pocos meses llega una pandemia, de la que Serra parece que se acuerda sólo cuando le conviene. Durante ese tiempo también hubo una sobrecarga de trabajo en departamentos como Comercio para lanzar líneas de ayudas...

Es algo que le ha pasado a todas las administraciones, pero le pregunto de nuevo, ¿qué tenían previsto y qué han hecho? Porque la acusación del alcalde es…

La acusación del alcalde es que no se ha hecho un auditorio. Evidentemente no lo hemos hecho, pero hemos ejecutado muchos otros proyectos sobrevenidos. Cuando un técnico se pone a hacer el proyecto de unas pistas de paddle o un proyecto de mejora de las infraestructuras hídricas o para elaborar una línea de ayudas, es evidente que no puede dedicarse a otras cosas. Los técnicos son los que son. El concejal no hace proyectos, los hace el técnico y los técnicos se dedicaron a proyectos que eran inaplazables. El trabajo del departamento no ha dado para poner este auditorio en marcha, pero no es porque no se haya querido.

¿Han hecho algo relacionado con ese auditorio?

Hay un pliego de condiciones hecho para la licitación del proyecto del auditorio. No hemos avanzado más porque se ha trabajado en otras cosas. Por eso decía que hay líneas de presupuesto ordinario y líneas que se ejecutan con el remanente. Ahora mismo se están invirtiendo más de 12 millones de euros en Sant Antoni, que son nueve obras capitales para el municipio: el retén del paseo, el plan de embellecimiento de Sant Mateu, asfaltado de carreteras en todo el municipio, el proyecto del antiguo Ayuntamiento, la eliminación de barreras arquitectónicas en Ses Païses, la reforma integral de la avenida de Isidor Macabich, la reforma del campo de fútbol de Can Coix y unos baños públicos en el Passeig de ses Fonts. Todos ya tienen hecho el proyecto y están en Contratación, que depende de Alcaldía. Alguno está atascado y hay que recordar que tienen que salir antes del 31 de diciembre para que el dinero no vuelva al banco.

¿Qué hay atascado en Contratación?

El retén de la policía, el proyecto de asfaltado en proceso de licitación, el proyecto del ayuntamiento viejo está también en proceso de licitación, el proyecto de eliminación de barreras arquitectónicas de ses Païses y el de la reforma integral de Isidor Macabich. De todos estos proyectos, la parte de Obras Públicas está hecha desde hace tiempo, algunos desde hace meses. El PP confunde a la ciudadanía diciendo que salen pocos proyectos adelante y han salido un montón. La envergadura de la inversión que ha salido adelante esta legislatura pasa de los 20 millones de euros. Es la legislatura en que más se ha destinado a inversiones. Por eso quiero defender a los técnicos de obras públicas, que se han encontrado con cosas sobrevenidas que no estaban previstas.

Ahora que ya ha terminado su paso por el gobierno, ¿está satisfecho de cómo ha funcionado?

Sí. Los problemas que ha habido han sido tres o cuatro votaciones en que no ha habido acuerdo entre los grupos del gobierno, pero esto es natural en una democracia. Luego, el desempeño del departamento de Obras Públicas... ya le he dicho que es la legislatura que más trabajo se ha hecho y allí están los números para demostrarlo. Estoy relativamente contento por cómo se ha trabajado, pero hay aspectos que nosotros solicitábamos, como es más transparencia o licitar en lugar de dar contratos a dedo, en los que no hemos conseguido avances.

Y respecto a estas discrepancias, ¿cree que la ciudadanía las entiende como naturales? Más ahora, que se ha roto el pacto.

Yo creo que la gente es suficientemente lista como para entender que no tiene por qué significar que hay inestabilidad en el gobierno. Cuando no hay mayoría absoluta debe haber acuerdos y, al margen de lo que se pacta como gobierno, surgen temas en los que no puedes evitar que haya discrepancias. No sé qué se percibe desde fuera, pero cuando un gobierno está formado por tres partidos es necesario un diálogo permanente. Ese diálogo permanente sí ha faltado. Un pacto que quiero recordar que es entre partidos, porque se ha personalizado todo este tema en mí, pero yo he seguido las directrices de mi partido. El PP es el que se ha cargado el pacto de gobierno de Sant Antoni. Ellos son los culpables de que no exista un presupuesto.

¿Cree que lo sucedido le pasará factura a su partido en las urnas?

Cuando sabes que se ha trabajado, que se han hecho actuaciones de calado y estás con la conciencia tranquila, puedes mirar a los problemas de cara. El Pi puede mirar a los problemas de cara. Hemos actuado de acuerdo a nuestras convicciones y no pensando en si lo que hacemos nos pasará factura en las elecciones de mayo de 2023. Han pasado muchas cosas. Se ve claramente que el PP no puede trabajar con otro partido que no sea el PP. El alcalde alababa el otro día al otro grupo del equipo de gobierno. Claro, un concejal que no ha sacado adelante ni una sola iniciativa en toda la legislatura es muy cómodo para trabajar.

Tras la presentación en Ibiza de las enmiendas a los presupuestos de la CAIB que hacían referencia a la isla, el presidente de El Pi, Tolo Gili, junto a otros miembros del partido, entre los que estaba Joan Torres, comieron con la consellera tránsfuga Marta Díaz, a la que tantearon como candidata al Consell. Dos días después, la presidenta del partido en Ibiza desmentía en Diario de Ibiza que se tuviera en consideración a Díaz para representar al partido por su situación judicial, dado que está siendo investigada por la Fiscalía respecto a unos gastos efectuados cuando formaba parte del gobierno del Consell.

¿Cuándo supo que usted y el presidente de su partido se iban a reunir con Díaz para valorarla como candidata al Consell?

En la misma comida.

¿Qué opina cuando ve que es ella?

Hay que ser educado en la vida. Soy una persona educada y responsable y sencillamente comimos y ya está. Al día siguiente la presidenta del partido en Ibiza, Lucía Ribas, salió a decir que Marta Díaz no es una opción para El Pi. Con esto creo que ha quedado claro.

Ribas fue muy clara en los motivos por los que no se la tenía en cuenta. ¿Por qué no los hicieron llegar, aunque fuera discretamente?

Insisto, hay que ser educado cuando uno recibe en su mesa a alguien y come en un restaurante conocido de Vila. El tema se finiquitó ese mismo día. Es algo que compete a El Pi insular y el tema quedó cerrado.