Desbandada en la oficina de Tráfico de Ibiza: se queda con seis de los 15 trabajadores asignados

La oficina de la Dirección General de Tráfico en Ibiza se queda con un 40% de la plantilla después de que cuatro de sus once empleados actuales (cuatro menos de los que determina la Relación de Puestos de Trabajo) hayan conseguido un traslado a otro destino, según consta en la edición de hoy del Boletín Oficial del Estado (BOE). Como indicativo de lo nada atractiva que resulta la isla para un funcionario, nadie ha optado a las cinco plazas que se ofertaban en esta promoción.

Además, se da la circunstancia de que dos de los seis empleados que se quedan son de fuera de la isla y, al parecer, tienen intención de abandonarla en cuanto puedan. El problema de fondo es el que afecta a todos los empleados públicos: la carestía de la vida, que no pueden afrontar sin un plus de insularidad revisado al alza. "La mitad de los que se van no han sido capaces de encontrar una vivienda para comprar" en Ibiza, indican fuentes internas.

Con la resolución de este concurso, en la oficina se quedarán dos operadores, un examinador, una informática, la jefa de la oficina y un jefe de servicio. Con esta plantilla, las mismas fuentes indican que podrán sacar adelante alrededor del 10% del trabajo que les llega y que tienen pendiente. Ante esta situación, deberá ser la Dirección General de Tráfico la que decida qué dejan de hacer, qué tramites no sacarán adelante. "Nos quedamos tres para un trabajo de al menos una docena" de profesionales, lamentan.