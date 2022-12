PSOE-Reinicia avisa al alcalde de Sant Antoni de que no apoyará los presupuestos del PP

El grupo municipal PSOE-Reinicia anunció esta mañana en rueda de prensa lo previsible: que el alcalde no cuente con ellos para aprobar sus cuentas municipales para 2023. «Hemos decidido que no apoyaremos el presupuesto que plantea el PP, ni aceptaremos medidas que pretendan maquillar unas cuentas continuistas e insolidarias», comunicó Antonio Lorenzo, postulado candidato a la alcaldía por el PSOE en las elecciones de mayo de 2023.

Lorenzo informó al alcalde de esta decisión por la mañana. El grupo municipal popular se manifesto enseguida a través de un trino: «PSOE-Reinicia acaba de comunicar al alcalde que no apoyarán los presupuestos municipales sin ni siquiera sentarse para consensuarlos. Los que exigen diálogo y consenso dejan de lado el municipio y demuestran que trabajan más por interés político que por interés a la ciudadanía». Tras el pleno en el que fueron rechazados sus presupuestos, el alcalde pidió a la oposición que le presentara «los cambios» que deseaba hacer en ellos, para luego reunirse y «alcanzar un acuerdo».

Lorenzo reconoció lo que dijo el PP en ese tuit: que ni han planteado propuestas ni se han sentado a negociar con el alcalde. Se limitarán a presentar alegaciones, siempre que los presupuestos sean aprobados inicialmente, claro, lo cual parece difícil en estos momentos. Lorenzo dice que, en ese caso, dialogarían con Serra, si bien poca falta le haría entonces al alcalde tratar con ellos.

El edil socialista afirma que su grupo está «abierto a seguir dialogando con el alcalde, no sólo del presupuesto, sino también de otras cosas». Y añade: «Le he comunicado que cuando él quiera convocarnos para hacer propuestas al presupuesto, las haremos». Ante lo confuso de esta respuesta, pues entra en colisión con la afirmación de que votarán en contra de las cuentas municipales y dado que el alcalde ya les pidió presentar esas propuestas, se le volvió a plantear la cuestión al edil socialista: dialogar sobre el presupuesto, ¿para qué, si aseguran que no lo apoyarán? «Que no lo apoyemos no significa que no estemos dispuestos siempre a hablar sobre este y otros temas por responsabilidad y porque siempre hemos defendido que se tenga en cuenta a la oposición. Siempre estamos abiertos al diálogo, pero no para maquillar unos presupuestos que van hacia el lado contrario de nuestro modelo».

A su juicio, lo que falla «es el modelo». Negociar sólo «partidas» no lo arregla, señala el concejal de la oposición: «No se trata de plantear alguna enmienda al presupuesto, que es contrario a las políticas progresistas. Es el modelo [lo que falla], pues no contempla un escudo social para ayudar a la población más vulnerable, no avanza en la transformación del municipio, fracasa en el objetivo de conseguir fondos europeos, consolida un modelo clientelar… Tampoco vamos a ser cómplices del derroche y malgasto del dinero público en forma de publicidad y propaganda». Insiste en que no están «cerrados a acuerdos puntuales por el bien de Sant Antoni, pero en ningún caso serán pactos que consoliden el modelo y las políticas de la derecha».

Para Lorenzo, «Serra ha gobernado de espaldas a la mitad del pleno municipal y de la ciudadanía. No ha tenido en cuenta que se encontraba en minoría, que necesitaba negociar. Ahora que su estilo prepotente fracasa, pretende hacer responsable al resto de grupos políticos». «Han sido —añadió— tres años y medio de ninguneo y vergonzoso desprecio hacia la oposición, sin respetar nuestro papel ni los acuerdos de pleno a los que llegamos», como «el plan de medios con reparto equitativo y justo que se base en las audiencias o el reglamento del pleno».

Por su parte, Fernando Gómez, edil de Unidas Podemos, manifestó su disgusto por las maneras del alcalde después de que le pidiera la documentación (sigue sin dársela) sobre contratos de servicios audiovisuales antes de sentarse a negociar: «Por ahora no somos optimistas porque el PP, en lugar de demostrar voluntad, nos ha atacado y ha demostrado que no es de fiar. Así no es forma de llegar a consensos». Gómez recordó que «en la reunión previa de preparación del pleno [el PP] no quiso ni escuchar» sus propuestas: «El alcalde nos dijo que presentásemos alegaciones después» de que se aprobara en pleno. Y entonces se encontró con que Joan Torres (El Pi) votaba en contra y dinamitaba su gobierno.

Durante el receso del pleno en el que fueron rechazadas las cuentas municipales, el alcalde hizo una propuesta a la oposición: «Algo que no había sucedido nunca. Ni nos había presentado nada ni convocado antes para pedirnos propuestas para el presupuesto». Según Lorenzo, Marcos Serra propuso a PSOE-Reinicia y Unidas Podemos que le presentaran «tres propuestas y que las incluiría en los presupuestos a cambio de que se abstuvieran» en ese pleno. El portavoz de Unidas Podemos lo confirma: «Nos ofreció incluir medidas, pero nada concreto. Nos lo dijo deprisa y corriendo. Esas no son las formas, los presupuestos son algo muy serio que se debe estudiar con detenimiento».

Con propuestas, Lorenzo cree que Serra se refería en realidad a alegaciones: «Y eso no significa hacer partidas nuevas. Las alegaciones son muy cerradas, por ejemplo sobre errores. Así que esa propuesta del alcalde de añadir propuestas a ese presupuesto era ficticia, pues una vez aprobado inicialmente no se podría modificar. Esa fue la primera mentira del alcalde».