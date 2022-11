Reivindicación en Ibiza de una reforma electoral: «No vamos a ignorar más que hay un elefante en la sala»

Los grupos políticos representados en el Consell coinciden en que no se puede posponer más la reforma de la ley balear electoral para arreglar la anomalía actual, «la única ya en toda España», en la que una circunscripción, la de Ibiza, tenga menos diputados que otra (la de Menorca) pese a tener 54.500 habitantes más. «Desde el PP no vamos a ignorar más en la próxima legislatura que existe un elefante en la sala y que hay que dar una salida a esta situación», advirtió ayer el vicepresidente primero y portavoz del PP, Mariano Juan, durante la intervención de los grupos políticos tras la presentación del dictamen jurídico elaborado por el catedrático de Derecho de la Universidad de Barcelona Josep Maria Castellà.

Juan recalcó que la reforma de la legislación electoral «no es sólo una cuestión de justicia, sino también de cumplimiento de lo que manda la Constitución». Así, el portavoz del PP incidió en que, aunque la reforma de la ley electoral puede resultar «incómoda», resulta «aún más incómodo que no se cumplan los estándares que marca la legislación electoral».

«No es un capricho»

También subrayó que «no se trata de un capricho o una reclamación más de Ibiza». «Esto va de cumplir mejor la Constitución. Este dictamen es tan importante porque clarifica que se tiene que cumplir la ley con argumentos tan sólidos que en la próxima legislatura nadie podrá rebatirlos», dijo el vicepresidente, al tiempo que resaltó que la corrección de esta discriminación «no va en contra de nadie ni de ningún territorio».

Por su parte, el portavoz del grupo socialista, Vicent Torres, calificó de «contundente» el dictamen de Castellà y, por ello, ahora a todos los partidos les «toca asumir el compromiso político» de trabajar en la reforma de la ley electoral y que ésta «llegue a buen puerto». El también expresidente del Consell afirmó al final de la pasada legislatura que en ésta se tenía que abordar esta cuestión, pero no se ha hecho. Pese a ello, Torres dijo ayer que el Partit Socialista de les Illes Balears (PSIB) tiene «la firme voluntad de abrir este debate en todas las islas y buscar soluciones», tras las próximas elecciones. «Desconozco si el resto de partidos de esta comunidad autónoma defenderán lo mismo. Espero que lo hagan. De no ser así, muy poco avanzaremos», advirtió Torres, para agregar acto seguido: «No podemos imponer desde Ibiza una solución. Esta pasa por un acuerdo de todos los partidos. Si esto no se produce, esta iniciativa se quedará como una declaración de intenciones sin más recorrido».

El conseller de Unidas Podemos Daniel Álvarez celebró que «por fin» el acuerdo adoptado durante el anterior gobierno insular progresista (una moción aprobada por unanimidad en un pleno) «empiece a avanzar con la unidad de todos los grupos». «Es una alegría que por una vez podamos dar una imagen de unidad ante una cuestión que afecta a todos los ibicencos».

Voluntad política

El vicepresidente segundo y representante de Ciudadanos, Javier Torres, resaltó que Ibiza «sufre una situación objetivamente injusta, que se ha agravado con el tiempo por el aumento de población». Al igual que esta misma anomalía se ha corregido en Castilla La Mancha y Canarias, Torres asegura que es «posible» hacerlo también en Balears y que, para ello, sólo se precisa «voluntad política». Asmismo, expresó su convencimiento de que ahora el Tribunal Constitucional «probablemente declararía inconstitucional» la ley balear electoral por esta circunstancia.