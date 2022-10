La discriminación en el número de diputados que sufre Ibiza se prolongará una legislatura más

Después de cuatro años en blanco, sin debatir una modificación de la ley electoral balear, la discriminación de la representación política de Ibiza en el Parlament en comparación con Menorca se mantendrá al menos una legislatura más. La portavoz del grupo del PSOE en el Parlament y de la Federación Socialista de Ibiza, Pilar Costa, admite que es «muy difícil» que, en la recta final de la legislatura, a ocho meses de las elecciones autonómicas y locales, se pueda modificar la ley para corregir el hecho de que Ibiza, con 12 diputados, cuente con uno menos que Menorca a pesar de que ésta tiene 56.000 habitantes menos. «Es un tema que, al final de una legislatura, nadie pueda ver como oportunista. Se ha de hacer al principio y con un amplio consenso», justifica.

El expresidente y portavoz del grupo socialista en el Consell, Vicent Torres, aseguraba, precisamente, hace justo cuatro años, a las puertas de los comicios de 2019, que en esta legislatura «seguramente se iba a abrir este debate». Costa justifica que, «más de la mitad» de este mandato lo ha ocupado «el lío de la pandemia», lo cual «ha impedido» abordar la reforma de la legislación electoral. La portavoz socialista sostiene que, en cuatro años, no ha cambiado de posición: «Es un tema que se debe tener en cuenta y consensuar en Ibiza y el conjunto de Balears. Afecta a la estructura de la Comunitat Autònoma y necesita consenso».

A finales de abril de 2019, a menos de un mes para las elecciones, el Consell de Ibiza aprobó por unanimidad una propuesta presentada por Unidas Podemos para reclamar que se acabe con esta «injusta anomalía» que sufre Ibiza, al menos desde 2007 cuando, con el nuevo Estatut d’Autonomia, se consumó la separación política de las Pitiusas y Ibiza se quedó con un representante menos en el Parlament que Menorca.

Como la mayoría de las mociones que se aprueban en el pleno, esta tampoco sirvió de nada. Transcurridos cuatro años, los grupos políticos del Consell (PP, Ciudadanos, PSOE y Unidas Podemos) se han puesto de acuerdo una vez más, en diversas reuniones de las que no han informado, para reclamar conjuntamente que se corrija esta discriminación que afecta a la representación política de la isla.

Informe jurídico favorable

Para ello, cuentan además con un informe jurídico encargado por la institución que avala su reivindicación. Los partidos han pactado visualizar este frente común a través de una rueda de prensa, prevista en principio para el mes que viene, en la que el especialista que ha elaborado el informe jurídico expondrá además sus conclusiones.

Por ello, el presidente del Consell, Vicent Marí, del PP, prefiere no hacer ninguna declaración sobre este asunto porque así, justifica, se acordó entre todos los grupos políticos, a la espera de la rueda de prensa conjunta.

Pilar Costa asegura que, en esta reunión con el resto de partidos del Consell, «se coincidió» en que la modificación de la legislación electoral «no se puede hacer al final de la legislatura, a las puertas de las elecciones». Además, «no da tiempo» para reformar la ley.

Hace dos semanas, en un acto organizado por el Consell, el profesor de Derecho Constitucional de la UNED y secretario del Centro de Estudios de Partidos Políticos de esta universidad, Carlos Fernández, defendió categóricamente que «el sistema electoral balear» es «anticonstitucional» por el perjuicio que sufre Ibiza en el reparto de escaños en el Parlament. Fernández recordó, además, que no lo dice sólo él, sino que el primero al que se lo oyó decir fue a Joan Oliver, «referente del Derecho Constitucional de les Illes Balears (UIB) y uno de los grandes constitucionalistas del país».

El caso de Canarias

También explicó que Canarias sí ha hecho los deberes y ha modificado su legislación electoral para corregir el mismo problema que afecta a Ibiza. Los legisladores canarios decidieron asignar un escaño más a la circunscripción de Fuerteventura, que, tras un aumento exponencial de su población en las últimas décadas, elegía a siete representantes, uno menos que la isla de La Palma, con menor población; en concreto 31.000 habitantes de diferencia (56.000 en el caso de Ibiza y Menorca).

La secretaria de coordinación insular de Podemos en Ibiza, Viviana de Sans, defiende que la representación política de la isla en Balears es «una absoluta injusticia» y sostiene que «se ha de solucionar sí o sí», lo cual «requiere de un amplio consenso». «Celebramos que haya consenso y que otros partidos se sumen», afirma, en referencia a las reuniones para crear un frente común político en Ibiza. «Ya hay conversaciones de los grupos del Consell y se trabaja en ello», afirma.

La líder política de Podemos en Ibiza recuerda que al final del pasado mandato se aprobó la propuesta de su grupo para reclamar que se corrija la discriminación, pero lamenta que desde «la máxima institución insular no se haya movido ficha». El programa electoral de Podemos al Consell incluía impulsar esta reivindicación. «Pero no gobernamos», justifica.

El recorte del PP y el reto judicial de Gent per Ibiza

En medio de la crisis económica y la política de recortes, el Govern balear presidido por José Ramón Bauzá planteó en 2014 una reforma de la ley electoral balear con un tijeretazo al número de diputados, que pasaría de 59 a 43, y en la que se corregiría la discriminación de Ibiza con respecto a Menorca. No prosperó. Por su parte, Gent per Eivissa impugnó por la vía judicial el decreto de convocatorio de las elecciones de mayo de 2015 para corregir esta anomalía en el reparto de escaños. No tuvo el apoyo de ningún partido, sólo críticas, y la justicia tumbó el recurso.