Los comerciantes de Isidor Macabich ya ven «la luz»

Los comerciantes de la avenida Isidor Macabich contemplan este Black Friday como la oportunidad para empezar a salir, casi escapar, de la profunda crisis en que les han sumido las obras de remodelación de ese vial de Vila: «Nos pasará como el resto de la temporada, que será más flojo que otros años, pero no con las pérdidas que hemos tenido hasta ahora como consecuencia de las obras. Se nota que la gente agradece mucho que ya se pueda transitar por la calle, y eso a pesar de que no hay aparcamiento y de las dificultades para acceder», señala Marta Tur, dueña de Almacenes Tur y presidenta de la Asociación de Comerciantes de Isidor Macabich.

«Nuestro Black Friday —señala— será una campaña rara. Lo que se ha estado haciendo en la mayoría de los negocios de este barrio es adelantar bastante los descuentos. Muchos de nosotros planteamos, desde finales del verano, rebajas importantes para atraer hacia aquí a los clientes que no querían venir porque la calle estaba levantada. Será rara porque se han hecho ya descuentos similares a los del Black Friday durante los últimos dos meses».

No les va a faltar, dice Tur, stock: «Ha sido uno de los problemas que hemos tenido hasta ahora. Muchos comerciantes se cargaron de material a principios de 2022 pensando que este año sería el de la salvación. No lo ha sido y hemos acumulado mucho stock. Por eso muchos de nosotros hemos tenido que aplicar descuentos mucho antes de tiempo. Así que producto no faltará, estamos preparados».

Ya ven «un poquito de luz gracias a que se han acabado las aceras», comenta. Ya hay «algo más de movimiento» y contemplan el futuro con mucho más optimismo desde que les comunicaron desde Vila que «sobre el 5 de diciembre estará ya toda la calle acabada hasta el cruce con Canarias». De ahí que esperen que la campaña de Navidad «sea buena» y les permita resarcirse tras los horribles últimos meses. De ahí que se planteen «hacer una difusión comercial, promociones e incluso actividades para niños para poder movilizar a la gente hacia este lado de la ciudad».

«Salewski ya ha pasado cuatro veces [desde el último pleno] por aquí y nos envía cada semana información de la evolución de las obras. Me lo pasa a mí y yo la distribuyo a los demás. Han venido también el alcalde, Rafa Ruiz, y los de la Pimeef»

Marta Tur aplaude que el Ayuntamiento nombrara a Jordi Salewski, edil de Urbanismo, «como interlocutor» con los empresarios de la zona, tras la mala experiencia que tuvieron con la responsable de Comercio, Dessiré Ruiz Mostazo: «Salewski ya ha pasado cuatro veces [desde el último pleno] por aquí y nos envía cada semana información de la evolución de las obras. Me lo pasa a mí y yo la distribuyo a los demás. Han venido también el alcalde, Rafa Ruiz, y los de la Pimeef». Está contenta, además, porque «ya están aprobadas las ayudas del Consistorio». Les han informado «incluso de los importes que podrían corresponder, ayudas directas de unos 4.000 a 5.000 euros por comerciante», que así «respiran un poco más tranquilos al saber que esas ayudas llegarán en enero».