Ibiza anuncia que las obras de Isidor Macabich acabarán en marzo de 2023

Las obras de Isidor Macabich concluirán dentro de cinco meses, en marzo de 2023, según ha adelantado esta mañana el edil de Urbanismo, Jordi Salewski, durante el pleno de Eivissa. Según el alcalde, Rafa Ruiz, el proyecto “va a buen ritmo”. Un portavoz del Ayuntamiento aseguró a este diario que, incluso, “las obras van por delante de lo previsto”, a pesar de los restos arqueológicos hallados frente al Parc de la Pau. En ese sentido, Ruiz se ha puesto la venda antes de la herida y ha advertido de que no saben qué se encontrarán “más adelante”, conforme avancen los trabajos de saneamiento de ese vial, de 900 metros de largo, pues se llega a terreno incógnito donde sería posible hallar más restos.

A preguntas tanto del PP como de Cs, pues ambos presentaron sendas mociones sobre la reforma integral de esa avenida, Salewski ha aportado, además, información sobre el estado actual de las obras. Por ejemplo, a la cuestión de si el Consistorio se ha planteado paralizar las obras dado el incremento de los costes del material, Salewski ha asegurado que no: “A día de hoy la empresa no ha pedido ninguna compensación de precios debido a ese aumento de precios y no nos hemos planteado detener las obras”. Para calmar a quien tenga dudas, el alcalde ha dicho, asimismo, que si bien “los precios se están duplicando […] por ahora todo el material está y se tiene”. Ha recordado que para las obras de ses Figueretes si tuvieron problemas al respecto con las farolas, algo que, ha afirmado, no está sucediendo en el caso del proyecto de Isidor Macabich.

“A día de hoy la empresa no ha pedido ninguna compensación de precios debido a ese aumento de precios y no nos hemos planteado detener las obras”

Respecto a cómo se encuentra la planificación inicial, Salewski ha ido por partes. En cuanto a la correspondiente al saneamiento, la acera derecha de la avenida “está finalizada”, así como la acera izquierda “hasta el Parc de la Pau, parada tras encontrarse allí restos arqueológicos”. Ya están instaladas “todas” las tuberías de pluviales desde la calle Madrid hasta la calle Canarias, “y estos días se trabaja desde la calle Madrid a la avenida Ignasi Wallis”, especificó el edil. Aceras: “Ya se puede transitar de manera más cómoda entre Ignasi Wallis y Abad y Lasierra, y desde el sábado, desde la calle Extremadura”. Salewski calcula que “ahora mismo, más del 50% de las aceras están acabadas”. En noviembre se comenzarán a plantar los árboles. En cuanto al mobiliario urbano, “de Ignasi Wallis a la calle Canarias estará casi todo instalado en diciembre. Y de Canarias a Correos, después de Navidades”.

Desde Ciudadanos, José Luis Rodríguez Poblador ha preguntado si la cabalgata de Reyes está en peligro por esas intervenciones: “Se está trabajando en ello, se hará, pero no diremos el recorrido aún porque la obra avanza día a día”. No obstante, el Ayuntamiento “ya tiene un recorrido preparado”.

“Nos sabe muy mal el trato recibido desde el departamento de Comercio, ha sido denigrante en todas las reuniones que hemos tenido con ellos. Sobre todo la del pasado lunes”

Al término del pleno, en el turno de preguntas e intervenciones de los asistentes, Marta Tur, como representante de los comerciantes de Isidor Macabich, se ha quejado, especialmente, del trato recibido por la concejala de Comercio, Dessiré Ruiz Mostazo, que no ha acudido al pleno por estar de baja: “Nos sabe muy mal el trato recibido desde el departamento de Comercio, ha sido denigrante en todas las reuniones que hemos tenido con ellos. Sobre todo la del pasado lunes”. Tur ha dicho que les resulta “muy ofensivo” que se les dijera desde Comercio que “no tenían una bola de cristal para poder predecir qué problemas tendrían los comerciantes”, que ha resumido en que “muchos no pueden pagar los alquileres ni los stocks”. “Algunos -ha añadido- somos autónomos sin sueldo desde hace meses. Es una situación complicada de gestionar, sobre todo si tienes familia”.

Los empresarios de la zona afirman que no tienen “problema con las obras, sino con las consecuencias que han tenido, sobre todo los errores en comunicación que se han cometido” desde el Consistorio. “Hemos sufrido daños materiales, cortes de agua y luz, de gas desde hace meses. Y hasta hace dos semanas no pasaron por allí [funcionarios ni políticos del Consistorio], comercio por comercio, para saber qué nos estaba ocurriendo y decirnos qué debemos hacer con esas quejas”, ha criticado Tur. Una farmacia tuvo que dedicar a un empleado “todo el día para ayudar a la gente mayor con problemas de movilidad”. A juicio de la empresaria, “se han cometido errores” y agradecen que “todas, la mayoría de las concejalías, lo reconozcan, no la de Comercio”, dirigida por Dessiré Ruiz Mostazo.

"Necesitamos, como pedimos a la edil de Comercio, que se especifique qué tipos de ayudas y cantidades y cuándo se darán para que hagamos números y prever si podemos aguantar unos meses o un año, o si podemos seguir adelante […] Necesitamos transparencia”

Tur reclamó “ayudas directas” para “poder sobrevivir” y seguir trabajando en la zona, de manera que “no se convierta en una calle de multinacionales”. Son conscientes de que “son difíciles de aprobar” de una semana para otra: “Pero sí necesitamos, como pedimos a la edil de Comercio en la última reunión, que se especifique un poquito qué tipos de ayudas, qué cantidades y cuándo se darán para que podamos hacer números y prever si podemos aguantar unos meses o un año, o si podemos seguir adelante […] Necesitamos transparencia y detalles”. También ha criticado, con ironía, que Comercio les dijera que no tiene “una bola de cristal” para prever una situación que era “fácil de imaginar” que se iba a producir en una obra cuya duración es de dos años.

“Nuestra molestia es muy grande por la desatención que hemos recibido”, ha insistido Tur, que ha puesto como ejemplo que pese a pedir información sobre el desarrollo del proyecto, sólo sabían cómo iba a través de notas de prensa. La empresaria ha acusado a Dessiré Ruiz Mostazo de “culpar a los comerciantes de no pasar la información debida de cómo iban las obras al resto de empresarios”, cuando, a su juicio, eso debía hacerse desde el Ayuntamiento. También acusan a esa edil de acudir “a la última reunión sin propuestas. Dijo que lo estaban estudiando”. Y aún más les molestan algunas propuestas que hizo: “Nos habló de dinamizar el comercio de la zona, de aportar alfombras e iluminación y decoración en Navidad, cuando muchos no sabemos si llegaremos a esa época abiertos”. Lo que piden, ha subrayado una vez más, son “ayudas directas”. Dessiré Ruiz Mostazo también les instó en un encuentro “a empatizar más con el Consistorio por llevar cabo estas obras”.

"Dessiré Ruiz Mostazo nos habló de dinamizar el comercio de la zona, de aportar alfombras e iluminación y decoración en Navidad, cuando muchos no sabemos si llegaremos a esa época abiertos"

Tras la intervención de Tur, el alcalde, Rafa Ruiz, ha pedido “disculpas” a los comerciantes “porque es evidente que ha habido problemas de comunicación”. Ruiz ha reconocido que “toca dar ayudas, atención y comunicación continuas” a los afectados”, a los que por la mañana ya dio “un contacto directo para que se celebren cuantas reuniones hagan falta”. “Y si vuelve a fallar un regidor, me pondré yo al frente de esa reunión sin problemas”, indicó, una frase que suena a desautorización de su edil de Comercio.

Rafa Ruiz: “Y si vuelve a fallar un regidor, me pondré yo al frente de esa reunión sin problemas”

El alcalde, asimismo, ha anunciado una ayuda económica exclusiva para los comerciantes de Isidor Macabich, 500.000 euros que se han incluido en los presupuestos generales para el próximo ejercicio: “Es cierto que quizás hayamos llegado tarde en el tema económico, pero estamos confeccionando los presupuestos y hemos encontrado una partida para 2023”, ha comentado. También estudiarán “vías rápidas para que lleguen las ayudas rápidamente a los que lo están pasando peor”. Además, ha anunciado que desde el Consistorio contactarán “con los propietarios de los inmuebles para intentar que reduzcan los precios de los alquileres, como algunos hicieron en plena pandemia”, pero no todos.