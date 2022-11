El mismo día en que varios empresarios de la restauración del bario del Mercat Vell y la Peixeteria de Vila denunciaban en Diario de Ibiza un aumento de la inseguridad, uno de ellos sufrió ayer un robo en su establecimiento. Concretamente en el Bar Maravillas, ubicado en la calle Manuel Sorá, donde unos ladrones rompieron anoche la puerta y se llevaron al menos 800 euros y mucho material.

El propietario, Álex de Salvatore, ha explicado que es la "quinta o sexta vez" que sufre un robo en su establecimiento, que abrió con otro socio hace doce años. "El Ayuntamiento nos presiona con impuestos, controlando las terrazas... pero el barrio está lleno de basura y de yonquis. Pagamos impuestos y nadie hace nada", lamenta este empresario.

Él, junto a otros restauradores de la zona, además de denunciar la falta de diálogo por parte del equipo de gobierno municipal, han criticado en Diario de Ibiza la falta de seguridad que, aseguran, les impide prolongar la temporada. "No se puede con los robos e inseguridad que generan los yonquis. [El barrio] parece 'The Walking Dead'", apuntaba Bernardo Britos, otro de los empresarios que se quejan de que el Consistorio no se las ha consultado los detalles de la obra de reforma del barrio, que se prolongarán durante al menos año y medio.