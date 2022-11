Empresarios del Mercat Vell de Ibiza: «No queremos una reforma como la de Isidor Macabich»

«No queremos que con la reforma del Mercat Vell y sa Peixateria pase lo mismo que con la de Isidor Macabich». Fernando Manso, uno de los socios de La Bodega, sintetiza así la incertidumbre que comparten los empresarios del perímetro afectado por este proyecto, ya que desconocen el calendario de las obras y si podrán abrir sus negocios con normalidad mientras se lleven a cabo los trabajos -el plazo de ejecución previsto es de 18 meses-. Por su parte, el Ayuntamiento de Ibiza indicó ayer que se reunirá con los afectados cuando se adjudiquen estos trabajos, previsiblemente a principios del mes diciembre.

«Solo pedimos saber el cómo, cuándo y qué se va hacer con este proyecto», sentencia otro de los empresarios de la zona, que prefiere guardar el anonimato. Ante esta inquietud generalizada, han decidido denunciar su situación para reclamar al Ayuntamiento una información clara que les permita planificar el futuro de sus negocios a corto plazo. «Ahora mismo estamos todos frenados y no nos atrevemos a invertir nada», lamentan.

Al encuentro acuden representantes del Mercat Vell y de los bares y restaurantes de la zona, como La Bodega, Il Dek, La Esquina, Can Miquelitus o el Bar Maravillas. Además, recalcan que el resto de establecimientos coincide con sus reclamaciones: «Ya hace días que no hablamos de otra cosa entre todos los comerciantes del barrio».

Manso recuerda que, años atrás, también con un gobierno municipal progresista como el actual, el concejal del Centro Histórico, Marc Costa, mantenía un contacto regular con ellos. «Sentías que podías hablar con alguien y él daba la cara, aunque después tomara una decisión que podía gustarte o no».

«En cambio, ahora intentamos decir algo al Ayuntamiento y nos dicen que tienen bajas o que ya nos llamarán, aunque luego no sabemos nada. Que bajen de su castillo y vengan a hablar», sentencian.

Quejas por la inseguridad

«De momento, vamos camino de que nos pase lo mismo que a los negocios de Isidor Macabich», se teme Thomas Nilsson, de Can Miquelitus. En su caso, ya no se ha atrevido a levantar puertas esta última temporada al no poder disponer de la terraza que instalaba otros veranos en la calle Manuel Sorà, frente a sa Peixeteria.

En esa manzana no hay viviendas, solo locales de restauración, con lo que advierten de que no tiene sentido dejar dos metros libres para el paso de viandantes «cuando esta acera solo da a la pared de la muralla». «La gente solo viene a estas calles para ir a estos locales. Sin ellos, aquí solo habría yonquis», inciden.

Los responsables de Il Dek, La Bodega y La Esquina señalan que, en temporadas pasadas, intentaron abrir en invierno, pero ya no se atreven a alargar la temporada más allá de octubre. «No se puede con los robos e inseguridad que generan los yonquis. Parece ‘The Walking Dead’», sentencia Bernardo Britos, uno de los socios de La Esquina.

Compromiso para informar

Ante estas reivindicaciones, una portavoz municipal indicó ayer que la concejala de Comercio, Dessiré Ruiz y el del Centro Histórico, Pep Tur, se reunieron el pasado mes de julio con los puestos del mercado, aunque no con los restauradores.

El Consistorio también anunció su compromiso a reunirse en un futuro con todos los negocios afectados, una vez que se formalice el contrato de los trabajos de reforma con la empresa adjudicataria, «para hablar sobre el calendario y la logística de las obras».