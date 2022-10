Es habitual preparar las vacaciones con toda la ilusión del mundo. Buscar el mejor hotel acorde a un presupuesto y pensar que todo va a ir de maravilla en esos días de desconexión. Sin embargo, las vacaciones pueden arruinarse si te encuentras con decenas de cucarachas que salen del baño de tu hotel. Esto le pasó a una clienta que se alojó en un hotel situado en una zona muy céntrica de Dalt Vila. "La gran cantidad de cucarachas que salían del baño no nos dejaban descansar", cuenta por TripAdvisor.

La clienta cuenta que, al llegar al hotel, todo parecía ir de maravilla. "El chico de recepción fue majísimo, y la habitación preciosa, hasta que nos llevamos la sorpresa por la noche cuando salían decenas de cucarachas del baño y no podíamos descansar", cuenta la clienta, que no ha recibido ninguna respuesta por parte del hotel en la aplicación.

Este hotel en cuestión no destaca por sus buenas críticas precisamente. Otro cliente cuenta su experiencia, que especifica como "una de las peores en Ibiza en los últimos siete años". "No espere obtener la habitación que reservó, ya que el gerente discutirá con usted sobre cómo su perspectiva de su reserva es diferente (mientras tiene la confirmación de la reserva a mano). Conclusión de su perspectiva: tómalo o déjalo". Al parecer, este cliente decidió irse del hotel y hacer otra reserva en otro alojamiento. "Prácticamente cualquier otro hotel de cualquier nivel le mostrará un mejor sentido de la hospitalidad que este tipo".

"El baño apestaba y no nos pudimos ni duchar"

"Nos alojamos una noche afortunadamente. Fue el peor hotel en el que me he alojado", cuenta otro cliente. Al parecer, en esta ocasión, la habitación del establecimiento "apestaba por la mala canalización". Por ello, el cliente cuenta en TripAdvisor: "Nos daba tanto asco que no nos pudimos ni duchar, hasta los presos tienen mejores condiciones e instalaciones". Ni que decir tiene que este cliente no lo recomienda.