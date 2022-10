Las vacaciones son el momento del año que todos esperamos. Sin embargo, el robo de tu última adquisición puede arruinarte ese momento tan esperado, y más si ocurre dentro del hotel. Eso es lo que le pasó al cliente de un hotel de Ibiza, que cuenta a través de TripAdvisor su pésima experiencia en el establecimiento. "Alguien del personal del hotel me robó los zapatos de 500 euros", explica.

El cliente se hospedó con su pareja en este establecimiento, ubicado en una zona muy céntrica de la ciudad. "Durante el viaje me compré unos zapatos de 500 euros, que dejé guardados en la caja y dentro de la bolsa en la habitación. Me llevé una sorpresa cuando al llegar a casa y abrir la caja, me la encontré vacía. Alguien del personal se llevó los zapatos y nos dejó la caja para que no nos diésemos cuenta durante la estancia de que faltaban", cuenta.

Para intentar poner una solución, el cliente llamó al hotel, según indica. "Se dedicaron a echar balones fuera diciendo que era imposible que eso hubiera ocurrido allí. Incluso tras acreditar pruebas siguieron negándolo y no se hicieron responsables de absolutamente nada", lamenta el cliente. "Una experiencia pésima, nos fuimos de ese hotel estafados y con 500 euros menos. Espero que el o la sinvergüenza del personal que los robó los disfrute, ya que nosotros no podremos hacerlo", dice.

Otras opiniones

Este hotel no destaca precisamente por sus buenas críticas. Otra clienta también indica que el trato del personal es pésimo a través de la plataforma. "Las habitaciones son viejas, mal decoradas y se asoman justo encima de la salida del parking. Ni vistas panorámicas ni silencio", detalla. Además, esta clienta también está desconforme con la habitación que le asignaron. "Reservas una habitación doble para uso individual y te encuentras con dos camitas del año mil y separadas. Les preguntas si amablemente pueden juntarlas y te responden secamente que no se puede", cuenta.