Educación no asumirá el acompañamiento en el transporte escolar en Santa Eulària

Maestros obligados a acompañar a sus alumnos en el bus porque viajan sin monitor, niños solos en la parada, autobuses que suspenden su trayecto sin avisar... Son situaciones vividas por escolares y sus familias en Santa Eulària que han llevado a estas a denunciar reiteradamente el mal funcionamiento del transporte escolar en este inicio de curso.

Especialmente graves son las deficiencias que acusa el servicio de acompañamiento, gestionado por la empresa externa Adecco, con la que la conselleria de Educación ha firmado un contrato. El asunto llegó ayer hasta el pleno municipal de Santa Eulària, en el que se aprobó una resolución de dos puntos que insta a la conselleria a actuar.

Esta se impulsó desde la concejalía de Educación y recibió la aprobación del conjunto del pleno, pero con una importante reserva del PSOE, disconforme con la última frase del segundo punto, la de mayor contenido de la resolución. Esta pide «que sea la misma conselleria la que asuma directamente el servicio de acompañamiento» si la situación persiste. En cambio, el primero de los puntos, que pide a Educación exigir a la empresa adjudicataria prestar un servicio adecuado y continuo, no produjo ninguna discrepancia.

Pero mientras que para el PP de Santa Eulària la situación pide una actuación urgente que pasa por cambiar de manos la gestión del acompañamiento de menores en el transporte escolar, los socialistas juzgan inviable la propuesta lanzada desde el equipo de gobierno de Santa Eulària, «por la tasa de reposición que hay, además de que estamos hablando de un servicio muy concreto, para el que seguramente no es fácil sacar las plazas para poder dar servicio en las condiciones adecuadas».

Tras exponer su postura, propusieron cambiar la redacción del segundo punto de la resolución por la fórmula «encontrar la situación más adecuada para garantizar la calidad del servicio». Ante la negativa del grupo ejecutivo, hicieron constar en acta su desacuerdo, a pesar del apoyo unánime a la resolución.

La conselleria de Educación rechaza de plano esta opción, al considerar que no solucionará los problemas que acusa al servicio. Destacó que ha abierto dos penalizaciones a Adecco, e informó de que está prevista una reunión con el responsable estatal de la empresa «en los próximos días». Para la conselleria, las deficiencias forman parte de la idiosincrasia particular del trabajo. «A nadie le compensa hacer un trabajo de dos horas. Es para gente que no tiene otra cosa, y la situación tiene muy difícil arreglo», expresaron desde Educación.

Precisamente este fue uno de los puntos en que incidió el grupo de Podemos en el Ayuntamiento de Santa Eulària, aunque concedieron una mayor responsabilidad a la conselleria, encargada de licitar los contratos, y abogaron por tomar en consideración las dificultades de traslado del personal de cara al establecimiento de las condiciones laborales. Los morados, que se mostraron conformes con la decisión de instar a la conselleria a asumir el servicio de acompañamiento, unieron esta reclamación a la valoración negativa que hicieron de su externalización. Según apuntaron, aunque la situación vivida este curso revista una gravedad particular, los problemas que presenta el servicio no son nuevos.

También abogaron por unir en un mismo servicio el transporte y el acompañamiento, puesto que el foco se pone tanto en la falta de personas como en la poca coordinación entre las partes. En este sentido, la conselleria explicó que el contrato acaba este curso, y que en el próximo el acompañamiento se prevé licitar en un único contrato de transporte.

«Desorganización y caos»

La concejala de Educación, Maria Sol Ferrer, resumió en el pleno la situación actual de «desorganización y caos generalizado en todas las líneas del bus de transporte escolar», al presentar todos los problemas que afectan a esta cuestión, y entre los que citó la falta de formación que, aseguró, muestran los trabajadores. A este respecto, Educación aseguró que cuando los monitores se incorporan al trabajo, «tienen que hacer un curso de formación», e indicó que estos deben contar con la titulación de monitor de tiempo libre.

Según declaró la madre de un escolar usuario del servicio a Diario de Ibiza, han enviado quejas por escrito a la conselleria de Educación, sin recibir respuesta. Varias de las situaciones que denunció la progenitora coinciden con las que señaló Ferrer en el pleno. Según aseguró, el autobús llega a tardar una hora en hacer el camino de vuelta de la escuela, algunos días no ha habido ningún monitor presente en el autobús y, en ocasiones, los niños han tenido que esperar solos a sus padres en la parada de buses.