Foro en Ibiza: El turismo (sostenible) nos ama

«Hemos creado una cooperación tan mágica que se me ponen los pelos de punta». «Hemos tenido un encuentro con personas mágicas, la Champions League del talento». «Queremos compartir experiencias para transformar el mundo y convertirlo en un lugar mejor». Durante un instante, los periodistas asistentes pensamos que nos habíamos confundido de sala y que habíamos entrado en una iglesia evangélica de cristianos renacidos. Pero no, quien se expresaba de esta peculiar manera era Óscar Caro, CEO y fundador del HIC (Hospitality Inspiration Council), el foro de turismo que ayer celebró su cuarta edición en la sede de la UIB en Ibiza. Un evento que no es ninguna broma, ya cuenta con la colaboración de la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas y con el patrocinio del Gobierno del Estado y de la Agencia de Estrategia Turística del Govern balear.

La nómina de participantes también fue impresionante, con la participación de técnicos de la Unión Europea; de Gabriel Castañares, director general de políticas palanca para la Agenda 2030 del Gobierno, e incluso de la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que se conectaron mediante videoconferencia. Un coro de voces en el que se escucharon opiniones de todo tipo, aunque destacó por su claridad Luigi Cabrini, presidente del Consejo Global de Turismo Sostenible (GSTC), quien remarcó esta sentencia: «El turismo siempre tiene un impacto negativo sobre el territorio. Es inevitable. Lo que debemos hacer es minimizar los aspectos negativos y que se compensen con unos beneficios a la comunidad». Mucha gente moviéndose Cabrini ofreció la siguiente comparativa: «En 1950, hubo 25 millones de turistas internacionales. En el año 2019, hubo 1.500 millones». Una masa de gente que se desplaza, consume, quema combustibles fósiles y se aloja en unos espacios muy concretos: «Existe el riesgo de que el turismo se agote por su propio éxito», concluyó. Cabrini destacó que la conciencia ecológica ha prendido entre los viajeros, ya que «el 40% de los turistas quiere destinos más sostenibles, pero no sabe qué hoteles realizan buenas prácticas», y destacó como ejemplo positivo la isla de Formentera y su política de reducción de residuos y de limitación de la entrada de vehículos. Conviene ser verde «El cambio climático es una realidad», aseguró Manuel Quirós, doctor en Biomimesis -aplicar soluciones procedentes de la naturaleza a los problemas humanos-, y aseguró que adoptar políticas sostenibles sale a cuenta: «Un ejemplo es la Reserva Marina de Llevant, en Mallorca. Por cada euro invertido, ha habido un retorno de10 euros». Quirós aseguró que a las empresas les conviene hacer políticas verdes ante toda la avalancha regulatoria y también, para mantener una buena reputación como marca: «Lo que no se verde, ya no está en el mercado». ¿Apuestan sinceramente las empresas por este cambio de paradigma o todo es un mero lavado de cara? ¿Concienciación o mero green washing? Para demostrar que la sostenibilidad no se hace sola sino que hay que hacerla, por el foro desfilaron representantes de diferentes empresas -FiturNext, Grimaldi Group, Hyatt Hoteles- que expusieron sus iniciativas. Francisco Balcázar, director de sostenibilidad operativa de Marriott Mallorca, expuso las innovaciones que han incorporado en algunos de sus hoteles, como la instalación de sensores en los contenedores de basura para realizar un pesaje al momento de los residuos que generan: «Todos nuestros residuos orgánicos se convierten en compost y lo ofrecemos a nuestros proveedores», explicó. El resultado de estas políticas está siendo un éxito, ya que han logrado reducir un 47% su huella de carbono y uno de sus hoteles ya está completamente libre de combustiles fósiles. En el foro también hubo un espacio para los representantes de diversas administraciones públicas, que expusieron sus puntos de vista con una suerte dispar. Se mostró especialmente vehemente Maria Lourdes Vale, directora de Turismo de Portugal en España: «Podríamos ver esto como solo un negocio. Que venga mucha gente, pague y se marche», pero añadió: «Yo tengo hijos, y me dicen que tienen miedo a vivir en la Tierra». Tras este planteamiento desgarrador, señaló que las administraciones públicas tienen el deber de gestionar el turismo de manera responsable «para hacer este pequeño territorio bajo nuestra responsabilidad un lugar mejor». Más escéptica se mostró la directora insular de Turismo del Cabildo de Tenerife, Laura Castro, que mostró su enojo hacia aquellas personas que muestran ‘turismofobia’: «¿Y eso de que el 45% del territorio de la isla de Tenerife está protegido!», exclamó. Quien vino con los deberes hechos fue Goyo Zurro, director de Turismo y Hostelería del Gobierno vasco, quien explicó que ha impulsado un código ético del Turismo Vasco al que se han adherido 600 empresas y que «incorpora el humanismo a la práctica empresarial y turística». Por su parte, el director insular de Turismo del Consell de Ibiza, Juan Miguel Costa, destacó que la isla «ha apostado por la innovación para diferenciarse» y que, cada vez más, «el turista busca experiencias y quiere destinos sostenibles».