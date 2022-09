PSOE-Reinicia rescata al alcalde de Sant Antoni e impide que se limite el horario de los macroeventos musicales en el exterior

El grupo PSOE-Reinicia de Sant Antoni ha rescatado esta mañana en el pleno al alcalde, Marcos Serra, del PP, de perder una votación que le hubiera forzado a impedir la celebración de festivales de música electrónica en el municipio durante los meses de junio a septiembre y limitar a la medianoche el horario del resto de "macroeventos musicales" que se celebren fuera de temporada, con excepción de las fiestas patronales. La propuesta de Unidas Podemos estaba consensuada previamente con el grupo PSOE-Reinicia y el primer teniente de alcalde, Joan Torres, de El PI, que de esta manera se desmarcaba una vez más de sus socios de gobierno del PP y Ciudadanos y garantizaba la mayoría para su aprobación en el pleno.

Sin embargo, en el último momento, tras el debate de la propuesta con una serie de cambios sobre el texto inicial para garantizar que las fiestas patronales, incluida la fiesta de Nochevieja, quedaban fuera del límite horario de la medianoche, y cuando el alcalde ya lo daba por perdido, el portavoz de PSOE-Reinicia, Simón Planells, ha tomado la palabra para anunciar que finalmente su grupo se iba a abstener, con lo que ha dejado a Unidas Podemos y a El PI en minoría frente a los votos del PP y Ciudadanos, que han tumbado la propuesta.

Planells ha justificado que su grupo estaba de acuerdo con «la filosofía de la propuesta», pero al «no haber unanimidad» y ante las dudas que el alcalde ha generado sobre la posibilidad de que, si la propuesta se aprobaba, se impediría celebrar la fiesta de Nochevieja, ha optado por dar marcha atrás al compromiso adquirido previamente con Unidas Podemos y El PI antes del pleno. «No vemos las cosas con nitidez y claridad», ha concluido Planells para salvar a Serra, que le ha respondido: «Veo que ve las cosas como yo».

Precisamente, Serra ha manifestado que la propuesta de Unidas Podemos no tenía «ni pies ni cabeza» porque, por un lado, limitaba que fiestas de éxito para «toda la gente del pueblo» como La Movida que se celebra por Sant Bartomeu (en agosto) tengan que acabar a la medianoche. «No creo que ningún pueblo de España limite hasta la 12 horas las verbenas de sus fiestas y prohíba, además, que haya música electrónica. Y no estoy de acuerdo en que nosotros seamos los primeros en hacerlo», ha dicho. En su primera intervención, el portavoz de PSOE-Reinicia había aclarado al alcalde que la propuesta consensuada con Unidas Podemos sí permitía que los eventos de las fiestas patronales se pudieran prolongar más allá de las 12 de la noche, a lo que Serra le ha recordado que no lo especificaba. Por ello, a petición de El PI, se ha decidido incorporar al punto que limita los eventos hasta la medianoche la coletilla «exceptuando las fiestas patronales».

El secretario advierte de que si la moción se hubiera aprobado no habría tenido ninguna validez

Ha sido cuando el alcalde ha contraatacado con el argumento de que la propuesta limitaba también el horario de la fiesta de Nochevieja en la carpa municipal porque «no es una fiesta patronal». La concejala de Unidas Podemos Angie Roselló ha recordado que el primer punto de la moción decía que el pleno acordaba favorecer la celebración de macroeventos musicales en los meses de octubre a mayo, fuera de la temporada turística para promover la desestacionalización, exceptuando las fiestas patronales, y que era a estos a los que se condicionaba el límite horario. «El alcalde dice que no queremos celebrar la Nochevieja, pero sí queremos», ha remarcado Roselló, para puntualizar que la propuesta no impide dicho evento.

Unidas Podemos presentó esta propuesta en el pleno del mes pasado por las quejas y molestias que, según denunció entonces, provocaron el concierto organizado en agosto en s’Arenal por Ibiza Global Radio. Pese a la oposición del PP y Ciudadanos, ante la posibilidad de que El PI y los dos grupos de la oposición pudieran consensuar un acuerdo sobre esta cuestión, Unidas Podemos aceptó dejar la propuesta sobre la mesa para debatirla en el pleno de septiembre

Por otro lado, el alcalde ha destacado que la oposición «no puede limitar la acción de gobierno» con propuestas de este tipo en el pleno. Se ha apoyado además en el secretario de la Corporación, quien ha tomado la palabra para confirmar las palabras de Serra. «Estas cuestiones no se pueden regular con un simple acuerdo plenario. No se puede limitar la acción de gobierno mediante una moción. No sería correcto jurídicamente, a lo sumo se podría introducir en la ordenanza de horarios», ha dicho, para agregar acto seguido que, aunque se aprobara, para él no tendría ninguna validez. «No sé cómo irán las mayorías, pero no se puede aprobar. Para mí es [un acuerdo] no adoptado porque el pleno no es competente, no puede limitar de este modo la acción de gobierno», ha remarcado el funcionario.

El secretario deja el Ayuntamiento

Acto seguido, el primer teniente de alcalde de El PI ha tomado la palabra y, tras revelar que el secretario finaliza mañana sus funciones en el Ayuntamiento de Sant Antoni tras elegir otro destino y desearle «lo mejor» en su nueva etapa(que «le vaya muy bien en la vida»), ha discrepado de su argumentación sobre la validez del acuerdo. «El pleno es la representación de los ciudadanos y lo que se acuerde, guste más o menos, debe tener el máximo respeto por parte de todos los grupos municipales, el secretario y los funcionarios de la casa. Si se tiene que modificar una ordenanza, se hace porque el sentimiento democrático de Sant Antoni está representado aquí, en el plenario», ha remarcado. El alcalde, en su réplica, ha pedido también «máximo respeto» a lo que había defendido el secretario porque «lo que dice lo dice con pleno conocimiento jurídico de ello». Para acabar, Serra ha insistido en que «la gente que no va a las discotecas celebra la fiesta de Nochevieja hasta las seis de la madrugada» y que El PI y la oposición se lo querían «prohibir» porque «no es una fiesta patronal», con lo que ha logrado que PSOE-Reinicia mordiera el anzuelo y rescatara al alcalde cuando este ya daba la votación por perdida.