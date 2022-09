Plastic Free Ibiza y Formentera, la alianza formada por trece entidades sin ánimo de lucro de las Pitiusas, ha organizado diferentes acciones para este sábado 17 de septiembre con motivo del Día Mundial de la Limpieza y ha animado a la población a sumarse a las iniciativas.

Todas las limpiezas, doce en Ibiza y una en Formenera, se han coordinado a nivel nacional e internacional, afirman desde esta plataforma, con las organizacioes de Let's Do It Spain y World Cleanup Day. Las ONG encargadas de liderar las diferentes acciones son: One Planet One Life, Casita Verde, Creatives For The Planet y Voluntaris d’Eivissa.

Una de las iniciativas es la denominada "Hike & Clean". Comenzará en Platges de Comte y la guiará la agencia de excursiones The Other Face, han explicado desde Plastic Free.

“Las limpiezas de playa son una acción que sigue llamando la atención de la población y despertando interés. Sin embargo, desde Plastic Free Ibiza preferimos centrarnos en la solución real: concienciar y educar. Porque el problema de la contaminación que tiene la tierra y el mar se soluciona dejando de ensuciar, no limpiando eternamente los residuos que se tiran sin preocupación en el entorno”, comenta Ayelén Alonso, coordinadora de esta alianza.