Armando Bastida, enfermero especializado en pediatría, escritor y padre de tres hijos, hablará sobre cómo ‘Ser padres con sentido común’ dentro de la II Jornada ‘Gestionando Familias’ que se celebrará el martes 30 de agosto en el Club Diario de Ibiza.

Ser padres con sentido común. Algo que parece fácil, pero ¿es muy complicado?

Lo cierto es que si nos centramos en el término ‘sentido común’ todas las madres y padres dirán que es algo muy fácil, porque todos tenemos nuestro propio sentido común y basta con seguirlo para estar criando. Sin embargo, si consideramos que en el sentido común de la crianza deben tenerse en cuenta las necesidades de los bebés, todo se complica un poco.

¿Están muy despistados los padres primerizos?

Sí. Pero esto no es nuevo. Ningún padre primerizo se ha formado como tal. Puede que se haya leído uno o muchos libros, pero no existen las prácticas que permiten llevar la teoría a la realidad, así que se diría que cuando nace un bebé, nace una madre o un padre. Y todos son nuevos en eso.

La saturación de información, ¿hace un lío a los padres? ¿De quién y de qué fiarse?

Totalmente. Cada persona dice una cosa y acaban por contradecirse. Al final no sabes cuál es el mejor consejo. Por eso yo suelo decir que lo ideal es hacer caso solo al bebé. Si está feliz y contento, te dice que vas bien. Si está llorando, te está pidiendo ayuda, y quizás te está diciendo que no, que por ahí la cosa no va bien.

¿Cuáles serían sus principales recomendaciones a los padres ante la llegada de un bebé?

Sobre todo hacer caso al bebé. Con eso, tienen mucho ganado. Y si además pueden hacer un ejercicio de empatía y entienden que es un cachorrito que ha llegado a un mundo que no conoce, que es totalmente dependiente y que no tiene otra manera de pedir ayuda que gimiendo y llorando, estarán en disposición de atenderle mejor.

El sueño es uno de los asuntos que más preocupan a los padres, hay teorías de todo tipo.

En realidad es una preocupación de las culturas occidentales. Necesitamos que duerman en los horarios que coinciden con los nuestros, porque tenemos que trabajar y nuestros horarios no se modifican al tener un bebé. Sin embargo, ellos ya saben. Lo hacen desde el útero. Lo que pasa es que no saben que tenemos que trabajar, y por eso hay quien se ha inventado que les tenemos que enseñar.

Y que los niños coman bien es otro clásico…

Sí, porque es una maravilla ver que nuestro peque come de manera saludable y en cantidad suficiente. Sin embargo, también nos preocupamos de más, porque en Occidente tenemos alimentos variados y suficientes, y al final no es tan difícil: basta con comprar solo alimentos saludables y ponerlos al alcance de nuestro pequeño. Comerá bien sí o sí, y comerá lo que necesite, a menos que esté enfermo, claro.

¿Qué recomendaría a los padres para que disfruten a la vez que educan a sus hijos?

Que se conviertan en acompañantes, no en rivales. Aún veo a demasiados progenitores que creen que educar es someter, amenazar, controlar o castigar. Así es como nos trataron a la mayoría, y muchos estamos necesitados de ayuda psicológica para curar las heridas que nos hicieron en nuestra infancia. Con lo bonito que es acompañar, compartir y disfrutar de la vida con los niños.

¿Se puede hablar de una tendencia o una moda en la crianza?

En la generación anterior, la tendencia era criar desde el autoritarismo. En un intento por contrarrestar ese modelo, muchas familias están cayendo en un exceso de permisividad. Tendríamos que encontrar el término medio, que consiste en una crianza respetuosa o democrática, que es un tipo de educación en el que hay límites y normas, pero se respeta a todas las partes.

¿Con qué mensaje le gustaría que se quedaran los asistentes a su charla?

Que la vida nos da una segunda oportunidad al ser padres, para vivir de un modo más tranquilo, feliz, calmado y paciente. Los peques son en gran parte un reflejo de quienes somos nosotros, así que vale la pena intentar ser una buena persona para que ellos también lo sean.