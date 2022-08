Red viaria Ibiza: Peatones campo a través

Caminar desde la zona educativa, deportiva, industrial y empresarial de sa Blanca Dona, el polígono de Can Bufí, el Recinto Ferial o desde el aparcamiento del gimnasio Bfit (también conocido como de GESA) hasta el hospital Can Misses, ese barrio residencial, la comisaría o los Multicines es complicado porque no hay un camino acondicionado para peatones, pese a que este tramo está pegado a la ciudad y es usado de forma habitual por personas que van andando. Ni pensar en adentrarse por ahí con un carrito de bebé o personas con problemas de movilidad. Más adelante, a partir de la rotonda de Can Misses, ya hay aceras y el camino es más fácil y menos arriesgado para quien va caminando junto al primer cinturón.

Colillas, mascarillas, latas, vasos de plástico, restos de comida y otros residuos es la basura que alfombra el tramo que conecta la rotonda de Juan XXIII con la glorieta de Can Misses. «El camino está dejado», critica Enrique Arcas, un peatón que va a buscar su coche aparcado cerca. «Se tendría que, por lo menos, o asfaltar o poner adoquines para que sea más fácil para el peatón», agrega. Entre ramas, charcos, lodo y tierra, las personas que caminan por este arcén del primer cinturón de ronda deben vigilar por dónde pisan y no tropezar. Cuando llueve los charcos y el barro llegan a impedir el paso. Incluso, en la mañana de ayer, un coche aparcado en la misma cuneta entorpecía el pasar por este tramo. A pesar de haber un paso de peatones con semáforo, puede ser peligroso cruzar, ya que «hay muy poca visibilidad», destaca Arcas. En este tramo también el peatón está obligado a invadir el arcén para poder cruzar al otro lado. Además, hay gente que cruza por en medio de la carretera, ya que en el otro lado tampoco existe una acera habilitada para peatones y muchos conductores deciden aparcar en la cuneta, donde no se puede estacionar. Siguiendo el camino, a la altura del restaurante El Carnicero, se corta el paso y se debe buscar otra vía si no se quiere caminar justo al lado de la carretera. Cargado con una maleta de mano y con una bicicleta estropeada, Rachid Issebane no tenía «otra opción» que pasar por este camino para ir a su vivienda, en Sant Jordi: «No puedo coger el autobús con la bicicleta ni un taxi ni nada». «Esto es un camino de animales, es lo que hay», afirma con respecto a este tramo. Una portavoz del Ayuntamiento de Ibiza remarca que es «una zona rústica», por lo que «a menos que haya proyecto de urbanización, no se puede hacer nada». «No es necesario ir por ese camino, si no quieres. Hay un paso de cebra semaforizado que comunica la ciudad con el aparcamiento y hay puentes que cruzan a esa zona», insiste. Andar del Recinto Ferial al hospital «es un supuesto un poco difícil que se produzca, la gente suele ir en coche o en servicio público», replica. «En todo caso, siempre hay alternativa. No es necesario que vayas del parking a la zona de Can Misses por ese camino, aunque se utiliza, que por eso está habilitado. Puedes cruzar por el bulevar y el puente de los Multicines. La posibilidad de que la gente pueda caminar por una zona acerada existe, pero no es ningún peligro porque realmente se puede utilizar una vía acerada, iluminada y con semáforos y con puente peatonal para acceder al barrio», concluye. Un portavoz del Consell recuerda que «es una carretera, no una calle o avenida urbana. Es una cuneta y no un espacio de paso de peatones», pese a que la realidad es que este tramo tiene ese uso y es muy transitado por personas que van caminando. «El parking de tierra colindante lo mantiene y regula el Ayuntamiento de Ibiza. Si ellos ven adecuado habilitar una entrada o pavimentar ese punto para facilitar el paso de peatones, el Consell se lo permitirá, pero, en principio, la E-10 cuenta con pasos habilitados y seguros del aparcamiento al bulevar Abel Matutes», aseveran.