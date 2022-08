Tramitan un recurso para que un alumno con discapacidad siga en un instituto de Ibiza

La Asociación Pitiusa por la Inclusión Educativa y Social (Apies) presentaron ayer en el registro de entrada de la Conselleria de Educación un recurso para que el alumno con discapacidad Pablo Valenzuela continúe en su instituto, el Algarb de Sant Jordi, hasta que se resuelvan sus procesos administrativos y legales pendientes. Estas causas están relacionadas con dos denuncias tramitadas por la Apies a Educación, a la Dirección General de Formación Profesional y un recurso de alzada contra la Dirección General de Primera Infancia por sus negativas a que el estudiante curse una FP Básica de Agrojardinería y a que reciba los recursos para ello, la contratación de un auxiliar técnico educativo.

Como el estudiante ya es mayor de edad, la Conselleria de Educación le ha anulado la matrícula para repetir por tercera vez 4º de ESO en modalidad ordinaria como alumno con necesidades educativas especiales. Al respecto, Lola Penín, la presidenta de la Apies afirma: «Es el tercer año que solicitamos la matrícula de FP y, la primera vez que se hizo, era menor de edad».

A fin de alcanzar un acuerdo, ayer se reunieron Penín, Carmen Ortuzar, la madre de Valenzuela, y Margalida Ferrer, la delegada de Educación en Ibiza y Formentera. «Le traigo a la delegada la matrícula de dos niños que, en Menorca, uno ha hecho informática y la otra está cursando jardinería. Ella tiene adaptaciones significativas en todas las asignaturas, pero sí le han dado la oportunidad de poder matricularse», señaló Penín.

La presidenta de la Apies también hizo referencia a un documento que el IES Algarb elaboró la primera vez que el alumno intentó matricularse en la formación que deseaba: «En el primer informe, que es del instituto Algarb, le aconsejaban la FP Básica de jardinería. Incluso el director nos hizo un certificado en el que decía que él no tenía ningún inconveniente en hacer la propuesta siempre y cuando se le asignasen los recursos necesarios».

A pesar de todo, Penín reconoció que Educación se había puesto en contacto con el entorno del joven para proponerle algunas formaciones alternativas: «Le dan la posibilidad de aula TAVA (Transición a la Vida Adulta); que está una en Sant Antoni, otra en Blanca Dona y otra en Sant Josep; o la FP de cocina de Isidor Macabich». Por su parte, Ortuzar afirmó antes del encuentro: «Lo más injusto es que me digan que mi hijo tiene que estar con sus iguales, aunque no hay dos personas iguales. Quiero que me explique qué son los iguales».

"La puerta está muy cerrada"

Después del encuentro con Ferrer, la madre del joven confirmó: «La puerta está muy cerrada y ella no está aportando nada». Asimismo, Penín detalló la postura al respecto de la delegada de Educación: «Ella cumple órdenes y dice que acatará las resoluciones del tribunal. A mí lo que me falta es que, como delegada en las Pitiusas diga: «yo lucharé para que los niños de Ibiza y Formentera puedan estudiar lo que quieran y que se les asignen los recursos necesarios».

Aunque no estaban previstas declaraciones por parte de la delegada, Margalida Ferrer terminó por comentar: «Hay unas normativas que nosotros tenemos que cumplir y hay una resolución de la directora general de Primera Infancia del 28 de junio que dice que, después del informe orientador de este alumno, se recomienda una educación que se piensa que es más apropiada para él». Además, Ferrer aseguró que no tiene competencias para actuar en este caso: «De momento no podemos hacer otra cosa. No depende directamente de mí. La conselleria, la directora general de Primera Infancia y el conseller ya se pronunciarán».

Sin embargo, la delegada se defendió de las acusaciones de haber negado ayudas a Valenzuela: «Siempre se le han dado los recursos que ha necesitado, como a todos los alumnos». Finalmente, respondió, en referencia al nuevo intento de matriculación anunciado por la Apies para septiembre: «Entonces valoraremos. Han vuelto a presentar otro recurso y se terminará de estudiar».