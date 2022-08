Hace falta contratar 30 médicos para los centros de salud de Ibiza y Formentera. 30 médicos para evitar la saturación de la Atención Primaria. Así lo han afirmado esta mañana Carlos Rodríguez Ribas y Antoni Pallicer, delegados en las Pitiusas del Sindicato Médico de Baleares (Simebal), que esta mañana han entregado en el registro de entrada del Hospital Can Misses una carta en la que exigen a la conselleria balear de Salud "las medidas oportunas para garantizar una cobertura sanitaria de calidad a la población". El escrito, han destacado, lo ha firmado el 96% de la plantilla de médicos de Atención Primaria de las Pitiusas. De estos 30 que piden, han matizado, la conselleria ha aprobado ocho, por lo que sería necesario contratar a otros 22. "Estos ocho se supone que llegarán en septiembre, pero hasta que no lo vea no lo creo", ha indicado Pallicer.

"Tenemos el número de tarjetas sanitarias por médico de España", ha afirmado Rodríguez, que ha asegurado que si la media en España es de 1.380, en Ibiza esta cifra supera las 2.200. Esto se debe, han asegurado, a que la población en la isla ha seguido aumentando de forma muy acusada mientras en el resto de España el aumento era más paulatino. En el documento que han presentado, los médicos de familia y pediatras de Atención Primaria de las Pitiusas reclaman tener "un máximo de 25 consultas" en agenda por jornada y, además, que se las puedan gestionar ellos mismos. De la misma manera, reclaman peonadas no sólo para poder mejorar los salarios, sino también para poder atender a más pacientes y reducir el tiempo de espera para una cita. También exigen "transparencia" en las listas de espera, de manera que tanto el paciente como el médico de familia sepa con bastante exactitud el tiempo que tendrá que aguardar antes de pasar por quirófano, una cita con el especialista o una prueba diagnóstica. Otra de las exigencias es, dadas las dificultades para contratar médicos para las Pitiusas, "que se extienda la fidelización de los médicos a los residentes".