La pareja formada por los actores Álex González y María Pedraza pasa unos días de descanso en Ibiza. Ambos han sido fotografiado pasando una jornada marinera en aguas ibicencas.

Para ello han alquilado una lancha con la que alejarse de las abarrotadas calas de la isla. Pese a ello, han sido cazados por los paparazzis y Hola publica un reportaje con imágenes de ambos a bordo de la embarcación.

María Pedraza ha compartido en sus redes sociales algunas imágenes de sus vacaciones en las que el mar es el protagonista. La actriz posa en bikini y muestra unas vistas de es Vedrà en sus historias de Instagram en las que dice que su mente está en el océano: "My mind in the ocean", escribe la joven de 26 años.

Álex González, de 41 años, ha compartido una imagen en el Bless Hotel de cinco estrellas ubicado en Cala Nova.

La pareja no para este verano. Después de ir al festival Mad Cool, han estado en una boda en Mallorca.

María Pedraza y Álex González ya llevan un año juntos y se enamoraron durante el rodaje de la segunda temporada de Toy Boy. Desde entonces forman una de las parejas más guapas del cine español.