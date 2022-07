La nueva ley turística regula por primera vez el uso de la marca de promoción ‘Eivissa’

La reforma de la ley turística aprobada recientemente incorpora como novedad por primera vez la posibilidad de usar la marca de promoción turística 'Eivissa'. En concreto, el nuevo texto legislativo modifica el artículo 69 de la anterior legislación turística balear que, en cuanto a la marcas turísticas de cada isla, preveía solo el uso del término ‘Ibiza’. Ahora, el Consell puede declarar obligatoria la inclusión de los nombres ‘Ibiza’, ‘Eivissa’ o ‘Eivissa-Ibiza’ en las campañas de promoción turística de la isla, con la inserción de los logotipos que se acuerden, tal como determina la nueva ley.

Un portavoz de la conselleria balear de Turismo explica que se decidió incorporar este cambio en la reforma de la normativa turística, a petición del grupo parlamentario Més per Mallorca, con la finalidad de tener «un gesto» con la lengua propia de las islas.

Este cambio normativo permite al Consell de Ibiza escoger entre las tres alternativas, pero no obliga a nada. De hecho, un portavoz del gobierno insular, de PP y Ciudadanos, indica que tanto en la promoción nacional como en la internacional se seguirá utilizando la marca turística ‘Ibiza’. «El criterio no cambiará», indican las fuentes consultadas, que apuntan, además, que aunque el uso de la marca ‘Eivissa’ no estuviera reconocido en la ley turística, esta se ha utilizado también en «alguna acción muy concreta para el público de habla catalana».

Asimismo, el portavoz recuerda que durante el primer gobierno del pacto de izquierdas, entre 1999 y 2003, se decidió utilizar la marca ‘Eivissa’ en la promoción nacional e internacional, pero se tuvo que dar marcha atrás y recuperar el término ‘Ibiza’ al ser «la marca reconocida por todos los mercados y el público final».

La polémica de hace 20 años

Precisamente, la decisión del primer gobierno autonómico de izquierdas de utilizar la marca ‘Eivissa’ provocó un fuerte encontronazo con la Federación Hotelera de las Pitiusas. En concreto, la conselleria balear de Turismo, dirigida entonces por el socialista Celestí Alomar, optó por explotar una nueva imagen turística para la isla apoyada sobre la marca ‘Eivissa’ con un color rojo, que, según los hoteleros, además, era «un error muy grave» porque transmitía «agresividad, sensualidad, pasión, juventud...» . «Exigimos que, al menos nuestras autoridades turísticas locales, velen por que los intereses de los ibicencos no se vean sistemáticamente perjudicados por las decisiones que vienen de Mallorca», dijo entonces el que era secretario de la Federación Hotelera, Pedro Matutes, que entendía el uso de la denominación 'Eivissa' «en la zona catalanoparlante», pero no fuera de esta. «A un señor de Munich o Inglaterra no le será fácil relacionar esa marca con la isla», advertía.

También reaccionó en contra del uso de la marca ‘Eivissa’ el empresario y exministro Abel Matutes, que dijo: «Es muy grave dilapidar el inmenso capital del nombre de Ibiza en el extranjero, donde no saben qué es Eivissa. Simple y llanamente, están tirando el dinero de los contribuyentes», decía Matutes, al tiempo que arremetía también por el uso del color rojo en el logotipo. «Es otro gran fallo. Puede que lo hayan hecho de buena fe, pero no tiene ningún sentido. Ibiza siempre ha sido conocida como la isla blanca, y poner de repente el color rojo cuando lo que queremos es menos turismo de discoteca y más turismo familiar, es realmente un grave desatino que no tiene sentido», resaltaba el empresario ibicenco hace dos décadas, mucho antes de que su grupo diera un paso más en el negocio turístico con la explotación de discotecas y el ocio nocturno.

El Consell de Ibiza, entonces gobernado también por el primer gobierno de izquierdas bajo la presidencia de Pilar Costa, se opuso a sustituir la marca ‘Ibiza’ por la de ‘Eivissa’ en un plazo de sólo tres años, como pretendía el Govern balear. El entonces conseller insular de Turismo, actual secretario general de la Federación Socialista de Ibiza y conseller balear de Movilidad y Vivienda, Josep Marí Ribas, aseguraba que la denominación ‘Ibiza’ se utilizaría el tiempo que fuera «necesario».

La marca 'Coca Cola'

Marí Ribas aclaraba que no podía perderse de un día para otro ‘Ibiza’ y defendía que el término en catalán se tenía que introducir paulatinamente. La mayoría de los cargos socialistas de entonces también entendían que era un error intentar sustituir la marca 'Ibiza', y ponían como ejemplo el intento de cambio de nombre de ‘Coca Cola’ por el de ‘Coke’, que fue un rotundo fracaso. El entonces alcalde socialista de Ibiza Xico Tarrés también defendía el uso del término ‘Ibiza’, pero justificaba el uso de ‘Eivissa’ en la promoción Patrimonio de la Humanidad porque consideraba que debía configurar «otra marca distinta».