Empieza el mes de julio y los restaurantes de Ibiza siguen reduciendo a la mitad los servicios por falta de trabajadores. Destacan varios problemas a la hora de contratar: el alto precio del alquiler de la vivienda, que muchas personas no tienen papeles en regla y falta de cualificación para los puestos. Es por ello de Gerard Felip y Noemí Martínez, se han propuesta tratar este tema en profundidad en el primer episodio del podcast de Diario de Ibiza.

La campaña turística está en marcha y la mayoría de empresas de Ibiza no ha conseguido, todavía, completar las plantillas. Y tal y como está la situación en la isla, con precios de alquiler desorbitados, temen no conseguir personal suficiente para los meses fuertes de la temporada. «No me llega ni un currículo, cero», lamenta Florence Borgati, propietaria de la tienda La Maison d’Ibiza, en el centro de Vila.

Como en tantas otras actividades económicas y sociales, el mayor escollo es el precio de la vivienda. En el sector del ocio recuerdan que siempre «han pagado bastante bien», por lo que resulta más preocupante que incluso a ellos les resulte difícil captar no ya talento, sino simplemente trabajadores: «Ya no es cuestión de dinero, porque aunque pagues muy bien, si una habitación me cuesta mil euros y voy a malvivir durante siete meses... Y además hay mucha gente que después de dos años se ha reconvertido y ha cambiado de sector. La falta de personal va a ser el principal problema este verano, no ya personal cualificado, sino de cualquier tipo», insiste Benítez.

De recoger decenas de currículos años anteriores desde el mes de marzo a no tener ni uno en la recámara en pleno mayo. Lo dice la encargada de una tienda de lencería en el centro de Ibiza, que prefiere no dar más información del local. «Llevo nueve años aquí y en mi vida había visto esto», subraya. «Entre el alquiler, que está imposible, y que ahora quien quiere trabajar puede hasta elegir dónde hacerlo, tenemos un problema muy preocupante», añade. «Con lo que es Ibiza y lo que sabemos que vamos a facturar, no sabemos cómo vamos a dar respuesta a la demanda», zanja.

