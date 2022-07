La Policía Local de Sant Antoni ha procedido este fin de semana a la detención de dos personas como presuntos autores de robo de relojes, informa el Consistorio en una nota de prensa.

Los agentes, que realizaban el servicio no uniformado en el paseo de s’Arenal, observaron a un grupo de tres personas con actitud vigilante hacia unos turistas y a uno de ellos dando un tirón a un reloj que no lograron quitar debido a la resistencia del propietario. Tras esta acción, iniciaron una persecución solicitando la presencia de una patrulla uniformada, que lo identificó y procedió a su detención como presunto autor de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa, comprobando que tenía una orden de detención pendiente de la Policía Nacional de Ibiza y de la Guardia Civil por robo de relojes de alta gama.

Posteriormente, durante el servicio se localizó e identificó a otro de los componentes del grupo delictivo, procediendo también a su detención. Ambos fueron puestos a disposición de la Guardia Civil de Sant Antoni tras la realización de las correspondientes diligencias policiales.

Más robos a turistas

La Policía Local también detuvo la noche del viernes a una persona que observaron dos días atrás como robaba a unos turistas en la playa. Los agentes no uniformados y con ayuda del resto de patrullas iniciaron una persecución hasta alcanzarle. Una vez detenido, se le intervino una tarjeta de crédito de la cual no era el titular, un documento de identidad falso y 235 euros que llevaba en su cartera y que no pudo justificar su procedencia. El hombre fue detenido por presunto autor de robos y falsedad documental.

Estos servicios no uniformados en prevención de la seguridad ciudadana y para la convivencia entre turistas y residentes se encuentran enmarcados dentro del plan de seguridad verano 2022 que se presentó a principios de junio.