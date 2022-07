Joan Guasch, presidente de la Cámara de Comercio de Ibiza y Formentera: «No es de recibo que haya lotes de hamacas aún sin adjudicar»

Joan Guasch inicia su mandato con el objetivo de dar a conocer la labor de asesoramiento y formación de la entidad tras quedar truncada por el covid. Este empresario mayorista de la alimentación también apuesta por el papel reivindicativo de la Cámara de Comercio como interlocutor ante la Administración.

¿Asumir la presidencia de la Cámara de Comercio cuando se ha superado el 10% de inflación es una temeridad o un acto de responsabilidad?

Sería una temeridad decir que, como presidente, resolveré la inflación, pero eso no me toca. Puedo analizar los problemas con la ayuda del pleno de la cámara y de todos los empresarios, porque los que sufren estas dificultades son los que tienen soluciones para resolverlas. Lo que a lo mejor no tienen, y aquí es donde podemos ayudar, es la vía formal para llamar a las puertas y hablar con quien toca para presentar las propuestas.

"Los ingresos y la llegada de turistas están siendo de récord, pero también los gastos y los problemas por la falta de servicios"

¿Cuál es la percepción del empresariado pitiuso a estas alturas de la temporada?

Hay un alivio de trabajar por fin con normalidad, después de dos años convulsos, pero también una realidad que no es agradable. Los ingresos y la llegada de turistas están siendo de récord, pero también los gastos y los problemas por la falta de servicios. Tampoco ayuda la situación caótica en el aeropuerto, las obras en Vila o la falta de aparcamiento, que está afectando mucho a los comercios. Igualmente, los empresarios sufren intrusismo en muchos sectores, como los alojamientos ilegales o los taxis pirata.

Hace dos semanas, la Cámara expresó su preocupación por la falta de alojamiento para los guardias civiles en prácticas. ¿Han recibido alguna respuesta de la Administración?

No vemos una respuesta clara, aunque se dio una circunstancia muy curiosa. El 21 enviamos nuestra nota de prensa, después de una noticia en la que [la Asociación Española de Guardias Civiles] advertía de que los agentes que venían en prácticas no tenían donde dormir e igual se iban a ver obligados a hacerlo en el coche. Al día siguiente, empezaron a montarse controles del Grupo de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil y anuncios de refuerzos. Si la reacción va a ser la misma, entonces tal vez tendremos que escribir una nota de prensa cada día.

¿Entonces van a incidir más en esta parte reivindicativa?

De hecho, nos hemos reunido con las patronales esta mañana [por ayer] para enumerar nuestros principales problemas y plantear cómo actuar. Técnicamente, es una incorrección decir que somos una patronal de patronales, porque somos una corporación de derecho público. Pero el concepto es válido y englobamos a estas patronales para conseguir una interlocución conjunta. Por ello, hemos tratado el futuro del Imserso, que no solo afectaría a los hoteles, porque esos turistas también pasean, compran o alquilan coches. También del colapso del aeropuerto y, otra vez, de la Guardia Civil. A la vez que enviamos la nota de prensa, pedimos audiencia al ministro del Interior para tratar de explicarle esta situación.

¿Qué otras preocupaciones tienen a corto plazo?

Por ejemplo, las concesiones de playa. No es de recibo que a día 1 de julio aún haya lotes de hamacas sin adjudicar.

Hablando de nuevo de la Guardia Civil, ¿los empresarios perciben más inseguridad?

Cada día vemos dos o tres noticias de un escaparate reventado o un Rolex robado, pero tampoco podemos enviar un mensaje de alarmismo. Tenemos que ser conscientes de qué está pasando pero, con la prudencia debida, advertir: «Cuidado, hay que vigilar». Tampoco podemos compararnos con la situación del año pasado, cuando Ibiza estaba muy descafeinada por el covid.

En la asamblea general de la Pimeef, celebrada este miércoles, su presidente, Alfonso Rojo, mostró sus temores de cara al invierno. A pesar del éxito de visitantes en verano, auguró que las empresas pueden econtrarse con dificultades.

La mayoría de empresas pitiusas pierden dinero cuando abren entre el 1 de noviembre y mediados de abril y deben recuperarlo el resto del año. Pero en este periodo de beneficios, nos encontramos con trabas como la falta de personal, costes excesivos o que algunas empresas no han tenido tiempo de recuperarse de las heridas, a veces mortales, de los dos años anteriores.

"Cualquier empresa puede recibir, gratuitamente, asesoramiento legal sobre aspectos mercantiles en la Cámara de Comercio"

Al margen de sus reivindicaciones, ¿qué servicios presta la Cámara de Comercio?

Cualquier empresa puede recibir, gratuitamente, asesoramiento legal sobre aspectos mercantiles, cómo constituirse, arrendamientos, acceso a fondos digitales, certificados digitales, registros mercantiles o de marcas y patentes. También formación y promoción exterior. De hecho, antes de la pandemia fuimos a Japón para dar a conocer nuestros productos locales.

¿Qué acciones formativas son más necesarias o recomendables para las empreas pitiusas en estos momentos?

Más que recomendar, recibimos ideas. Hace pocos días, nos trasladaron la necesidad de que haya una profesionalización de la mano de obra en las Pitiusas, reglada o no. Aplaudimos que el curso que viene empiece una FP de Restauración, porque hace falta. Pero algunas empresas del pleno de la Cámara han planteado que quizás puede bastar con una formación de tres meses, privada y organizada por nosotros, antes de empezar la temporada el 1 de mayo. Podemos ser dinamizadores y esta idea ahora la tenemos sobre la mesa.

¿Con qué otros objetivos inicia su mandato?

El objetivo principal es volver a asomar la cabeza. Cuando entré de vicepresidente, hace cuatro años, nos esforzamos en dar a conocer para qué sirve la cámara y qué puede hacer por las empresas, pero nos topamos con el covid. Ahora podemos retomar esa labor y abrir las puertas para asesorar, formar, recibir sugerencias y ser interlocutores válidos con la Administración. Somos un expositor de problemas, pero también de soluciones.

"La Cámara necesita unos 300.000 euros anuales solo para gastos de estructura"

En los últimos años se hablaba repetidamente de los problemas de financiación de la Cámara, ¿han encontrado solución?

La Cámara necesita unos 300.000 euros anuales solo para gastos de estructura. El gobierno de Zapatero eliminó las cuotas que pagaban las empresas con benificios, que debían destinar el 0,15% a las cámaras de comercio y se incluía en en los Presupuestos Generales del Estado. Hemos mirado el caso de Canarias, donde se presionó a los partidos políticos. Todos vieron la necesidad de que no se podía dejar caer a las cámaras y se acordó que los presupuestos autonómicos cubrieran sus gastos de estructura. Nosotros hemos apretado también para trasladar esta misma ley al ámbito balear y ya se publicó en el BOIB (Botlletí Oficial de les Illes Balears) hace un par de días. Aun así, vamos a ir justos con esta partida, pero ya nos permite estar tranquilos e ir creciendo a través de proyectos.