El pleno del Ayuntamiento de Santa Eulària aprobó ayer el avance de una modificación de las Normas Subsidiarias para poder ampliar los espacios habilitados como suelo industrial y poder así dar respuesta a la necesidad de lugares adecuados para instalar este tipo de actividades, lo que podría permitir eliminar alguno de estos negocios construidos en rústico y también conseguir algún solar para uso municipal que pudiese destinarse a VPO o viviendas dotacionales.

El pleno dio su visto bueno al avance de la modificación de las Normas Subsidiarias número 20 para estudiar los posibles puntos de ampliación del terreno industrial para dar respuesta a la necesidad de terrenos adecuados y con los servicios precisos planteada por Pimeef y también tratada en el Consell d’Alcaldes para las actividades industriales.

Esto permitiría recolocar actividades que están en suelo rústico o en urbano y que no están en las mejores condiciones para desarrollar su actividad sin presentar molestias. Un efecto que podría tener esta modificación sería la de realizar permutas para la eliminación de usos industriales en zonas inadecuadas de forma que se obtendrían espacios públicos que, si la calificación de los suelos lo permite, se podrían utilizar para conseguir espacios para VPO o viviendas dotacionales. Por último, servirá para modernizar este tipo de instalaciones, haciéndolas más verdes y más adaptadas a los objetivos sostenibles de la economía, con accesos adecuados para minimizar la congestión de los mismos, mejores suministros de agua y la posible instalación de fuentes de energía sostenible.

En exposición pública

El avance, que ahora estará en exposición pública durante 30 días y que puede recibir observaciones de los ciudadanos para que la propuesta final sea lo más participativa posible, se rige por el principio de hacer crecer los espacios industriales ya existentes para no generar nuevos polos de actividad. Se aprovechan los espacios de transición y las zonas que conectan zonas industriales próximas. El documento plantea crecimientos alrededor de los núcleos de Ca na Palava y Can Xiquet Pou (36,03 ha), Ca na Negreta (1,54) y Can Negre y Can Bufí (11,59 ha).

Igualmente, se aprobó una modificación de crédito por 787.500 euros para dotar de fondos proyectos como la pista polideportiva de Jesús, el abastecimiento de agua de Cas Corb, la implantación del ADN canino, así como aportaciones a la Asociación de Esclerosis Múltiple de Ibiza y Formentera para su nueva sede, y una ayuda extraordinaria a la Cofraía de Pescadores de Vila (que incluye a los de Santa Eulària) con motivo de su centenario. También salió adelante la reclamación al Govern para que retome el servicio de transporte para usuarios del Centro de Día de la Residencia de Can Blai.

La aportación más destacada es la de 542.500 euros para la realización de unas pistas deportivas y de ocio en Jesús, al lado del campo de fútbol. Se trata de una intervención con un presupuesto estimado de 1,2 millones para una instalación que incluye una pista multideportiva, dos de pádel, una zona de merendero y un parque infantil, así como ajardinamiento de la zona y aparcamiento.