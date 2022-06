La mala imagen de Ibiza lastra el patrocinio del Consell a los International Influencers Awards

La imagen de la isla de Ibiza transmitida a través de las redes sociales por los invitados a los International Influencers Awards pone en peligro el patrocinio del Consell de Ibiza a este certamen, celebrado entre el 3 y el 6 de junio. Así se desprende de los dos contratos firmados entre Fecoev (ferias y congresos de Ibiza, dependiente de la institución) y la empresa organizadora, Talentum Motor S.L.

El Consell había previsto patrocinar con un máximo de 95.000 euros este evento (20.000 por una acción para promocionar Adlib y 75.000 para publicitar la marca turística ‘Ibiza’). Así figura en el presupuesto de Fecoev, cuya modificación para aprobar estas partidas se aprobó en el pasado pleno. El domingo 5 de junio, cuando se celebró el mercadillo Adlib exclusivo para las decenas de influencers invitados, desde el Consell matizaron que las cantidades eran «máximos» y que, además, su abono estaba supeditado a que Talentum acreditara una «repercusión mínima» para Ibiza y Adlib. Los contratos establecen que esta repercusión debe ser «igual o superior a 105.000 euros en el caso de Adlib y de 310.000 en el de ‘Ibiza’. La empresa debe justificar estos beneficios antes del 6 de agosto, según establecen los documentos. El contrato indica que si la repercusión está por debajo del 50% de esas cantidades no se abonará nada, mientras que si está entre el 50% y el 100% se abonará el importe proporcional. Los documentos dejan claro que para esto no se tendrá en cuenta la repercusión generada por eventos y comunicaciones «organizados o financiados» por Fecoev o el Consell. Además, recalca que el informe sobre la repercusión debe hacerlo «una empresa de auditoría de medios no vinculada» a la empresa organizadora.

Desde el Consell de Ibiza prefieren no hacer ninguna valoración pública sobre los International Influencers Awards, pero todo parece indicar que la institución no ha quedado muy satisfecha con la imagen de la isla que han transmitido los influencers durante sus tres días de vacaciones en Ibiza a todo tren. De hecho, lo más comentado del certamen a raíz de os posts y stories publicados por los prescriptores ha sido la pírrica recaudación de la colecta a beneficio de Ibiza Preservation, que sólo una de las influencers ha promocionado y que, tras la cena en uno de los locales más exclusivos de la isla la noche de la entrega de los premios otra de ellas se quejara de que el McDonald’s no abre por la noche.

Prácticamente ninguno de ellos etiquetó la moda Adlib en las publicaciones del evento ni compartió otro de los actos preparados por la institución para dar a conocer la gastronomía de la isla: un show cooking a cargo del chef Pere Tur. Algunos ni siquiera han mencionado el nombre de la isla y, de hecho, casi han hecho más menciones y alabanzas a Formentera, a donde fueron el sábado.

Esto no es lo que tenía en mente el Consell cuando mostró su apoyo al certamen. Tanto en la presentación como en la entrega de los premios, a los que asistieron la consellera de Industria, María Fajarnés, como el director insular de Turismo, Juan Miguel Costa.

El contrato sobre la promoción de la isla señala entre sus objetivos «impulsar el turismo fuera de la temporada de verano» y «fomentar los productos turísticos de invierno». En el caso de Adlib, detalla que la intención es «contribuir a la consolidación de la marca como referente en el sector de la moda» y «fomentar la aparición de valores en el mundo de la moda». En ambos casos, establece que la empresa debía insertar los logotipos «en lugar visible y destacado» en todo el material, físico o no, que promocionara el encuentro. Además, detalla que deben realizarse también «publicaciones de contenido en redes sociales», entre las que explicita los perfiles oficiales del certamen en Instagram, Twitter, Facebook y Linkedin.

Los contratos, consultados por este diario en la sede del Consell, prevén también una serie de penalizaciones que supondrían una reducción del importe del precio de adjudicación que oscilan entre el 1% y el 3% para faltas leves y al 5,01% y el 10% para las muy graves. Entre estas últimas se menciona «la notoria falta de rendimiento, la prestación incorrecta y defectuosa del contrato, tanto en su calidad como en la cantidad». Los documentos, en este apartado, especifican que se puede exigir «si se producen daños y perjuicios, la correspondiente indemnización».