La patronal de las VTC advierte de que «no hay mercado» en Ibiza para todas las licencias otorgadas

La patronal de los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) advierte de que en Ibiza «no hay mercado» para todas las licencias que el Consell se ha visto forzado a conceder por mandato judicial. El presidente de la Asociación de Transporte Discrecional de Viajeros de Ibiza y Formentera, Emilio Díaz, afirma que si las 260 licencias otorgadas hasta ahora estuvieran operando, «no habría trabajo para todos». «Ahora mismo, tal como conozco el mercado de las VTC, no hay demanda para tanto. O se regulará solo el mercado, o desapareceremos o bien entrará algún tipo de aplicación y se trabajará de otra manera», indica Díaz en referencia al hecho de que el Consell aún tiene pendiente la tramitación de la solicitud de otras 300 licencias de VTC más.

Hasta hace poco, Ibiza contaba con 50 licencias de VTC, que es el cupo que, en 2014, fijó el Govern balear para la isla (un vehículo de alquiler con conductor por cada 6,5 taxis). Sin embargo, la oferta se ha multiplicado casi de golpe por cinco. A principios de mayo, el Consell concedió 150 licencias de VTC a la empresa ibicenca Transit Express. Este es el mayor paquete de permisos de transporte vinculado con el turismo de lujo que ha otorgado la institución insular tras las sentencias que confirmaron la obligación de tramitar un total de 526 licencias de este tipo al amparo del vacío legal que se produjo entre la modificación de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres, en 2009, y la aprobación de su reglamento, seis años después, que habilitaba a las comunidades autónomas a fijar un cupo.

Díaz estima que ahora mismo hay unas 80 licencias de VTC operativas en Ibiza, más algunas procedentes de Mallorca. De hecho, según ha podido saber este diario, la mayoría de las nuevas licencias otorgadas no están funcionando a la espera de venderlas a terceros. Fuentes del Consell apuntan que por ahora se han vendido una pequeña parte. «Ahora no hay 260. No creo que haya trabajo para tantos vehículos y menos para 500», augura Díaz.

El presidente de la patronal reconoce que el sector del transporte de lujo consideraba que medio centenar de licencias (el cupo fijado en 2014 para Ibiza) era «insuficiente» y que se debía ampliar hasta 120 o 150 «como mucho».

El sector del taxi ve a las VTC como una amenaza para su actividad económica y, por ello, reclama que los ayuntamientos las regulen e impongan «más restricciones». Díaz recuerda que el de las VTC es «un servicio de otra categoría». En el caso de Ibiza, además, un cliente debe concertar un servicio de VTC con una antelación mínima de 30 minutos.

La normativa balear impide, además, que las VTC circulen o estacionen en la calle para captar la atención de posibles usuarios. El presidente de la patronal está de acuerdo con esta última condición, pero no en la obligación de contratar un servicio con una previsión de media hora como mínimo. «Me parece excesivo. Hay clientes de last minute en los hoteles de cinco estrellas. Creo que 15 minutos me parece un tiempo suficientemente prudencial».

Dicho esto, Díaz indica que las VTC como «servicio público» han de poder cargar y descargar «donde quiera el cliente, y nadie puede ponerle coto a eso». «Hay que proteger al sector del taxi, pero hay hoteles de dos estrellas, y también de cinco. Es un servicio de otra categoría», recalca.