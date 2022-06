Luciano y Lauren Lane acompañaron anoche a Marco Carola en la cabina de Pacha. Lo cierto es que no hay un solo viernes que la fiesta de 'Music On' no esté completamente llena. Esta noche, en la fiesta de 'The Masquerade', Claptone también tendrá un invitado muy especial, el famoso Fatboy Slim. Además, también subirán a la cabina Mat.Joe y Tom & Collins. Y para cerrar la semana, mañana Solomun trae a un artista muy especial para deleite de los oídos más gourmets, el artista británico Jamie xx.

'Flower Power' arrancará la semana para ofrecer una de las experiencias musicales y visuales más sorprendentes de toda la isla. Y tras el éxito del martes pasado, la 'BRESH' regresa a Pacha por segundo martes consecutivo. El miércoles será el turno del dúo Bedouin con su “A Wednesday Saga” y lo hará muy bien acompañado junto con Red Axes y Carlita.