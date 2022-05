«Siete de las ocho habitaciones para empleados de las residencias de Ibiza están vacías»

Sorprendida. Así se quedó ayer la consellera balear de Bienestar Social, Fina Santiago, al leer que profesionales de la residencia Can Blai están durmiendo en el coche, como aseguró el presidente del comité de empresa. «Siete de las ocho habitaciones que reservamos para trabajadores están vacías, me sorprende que digan que están durmiendo en el coche y no hayan pedido esta opción», destacó la consellera, que reclamó que estos profesionales se pongan en contacto con la conselleria para alojarse en estos dormitorios que se reservaron a principios de año, dadas las dificultades para encontrar trabajadores y para facilitar la contratación de empleados de fuera de las Pitiusas. En estos momentos únicamente está ocupada una de las ocho, por una sanitaria desplazada desde Mallorca.

Santiago asegura que esas habitaciones no son únicamente para quienes vengan de fuera, también para quienes residan ya en la isla si pueden demostrar que se han quedado sin casa. De la misma manera, la consellera negó que se haya trasladado a ningún médico del centro residencial. Santiago señaló que «lo único» que se ha hecho ha sido modificar los puestos de trabajo «para las próximas contrataciones» con el objetivo de que no estén asignados a una residencia concreta. «Cuando van a otro centro porque hace falta se les pagan las horas extras», aseguró la consellera, que detalló que el sueldo del personal de enfermería es de 23.500 euros brutos anuales en el caso de los técnicos en cuidados de enfermería y 31.900 en el de las enfermeras. «Esto no incluye la Seguridad Social, que la pagamos aparte», continuó la responsable del departamento de Bienestar Social del Govern balear, que se mostró dispuesta a negociar con los trabajadores las mejoras salariales que reclaman. «Es legítimo que aspiren a cobrar más, pero de ahí a las movilizaciones hay un paso intermedio», indicó la consellera, que invitó a los trabajadores a presentarle una propuesta concreta y clara con sus aspiraciones, justificadas y razonadas incluyendo, por ejemplo, comparativas con la situación de los profesionales de otros centros similares. Los profesionales del centro aprobaron esta misma semana comenzar con las movilizaciones si no llegan a un acuerdo con la conselleria para mejorar sus condiciones económicas. «Podemos alcanzar acuerdos razonables», insistió Santiago antes de asegurar que la ratio entre profesionales e internos en las residencias que gestiona el Govern en Ibiza «está por encima» de lo que establece el programa que aprobará en breve el gobierno para todo el Estado.