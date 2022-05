Rafael Adobas: «Los concursos de flauta son una descarga de adrenalina»

Es importante ser profeta en tu tierra, y ayer el flautista portmanyí Rafael Adobas lo fue, tras ser recibido por el alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, los dos tenientes de alcalde y la concejala de Educación, después de ganar el prestigioso Kobe International Flute Competition de Japón.

Adobas ha visitado su isla natal aprovechando una semana libre antes de regresar a Estocolmo, donde reside actualmente, donde tiene un contrato en prácticas como flautista en la Real Orquesta Filarmónica de la capital sueca, aunque el joven músico ibicenco tiene nuevos proyectos en el horizonte: «Tengo contrato con la Filarmónica hasta junio. Durante un año he estado con la orquesta como si fuera un miembro más, ha sido una gran experiencia». Piensa pasar el verano en Ibiza, sin desatender sus proyectos profesionales. El más importante de ellos está relacionado con la Fundación Siemens de Múnich: «La Fundación realiza cada verano un concierto en el Carnegie Hall de Nueva York, y este año realizaremos un recital allí».

El joven flautista viaja regularmente a Múnich, donde reside la pianista que es su colaboradora habitual y con la que grabó la actuación que le permitió proclamarse vencedor del Kobe International Flute Competition, que se realizó on line a causa de las estrictas restricciones sanitarias de Japón: «Tuve que grabar un vídeo para la preselección de entrada. De los 483 que se presentaron, hubo una selección inicial de 56 participantes». Posteriormente, tuvo que grabar tres vídeos más, para la fase de clasificación, la semifinal y la final, actuaciones que grabó en Múnich con la pianista: «Al margen de los viajes, grabar la actuación lo hace todo más cómodo, pero a mí me gusta mucho participar en concursos y actuar frente al público. Supone presentar en el escenario el fruto de tu trabajo, y es algo que me da muchísima adrenalina».

Adobas es un talento precoz. Inició sus estudios en el Conservatori Professional de Música i Dansa d’Ibiza i Formentera, y a los 13 años obtuvo su primer premio a nivel nacional en el Concurso de Flauta Theobald Böehm. Dos años más tarde ganó el Concurso de la Asociación de Flautistas de España. ¿Cuál es el secreto? «Estudiar muchísimo e insistir. Esto es como el gimnasio».

Quien quiera disfrutar de su música tendrá una oportunidad este verano, ya que tiene prevista una actuación en el Conservatorio.