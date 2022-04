Vicent Marí convoca a PSOE y Podemos a un pleno extraordinario del Consell de Ibiza para tratar el contrato de ‘La vida Islados’

Rifirrafe en el pleno del Consell de Ibiza a raíz de la propuesta de PSOE y Unidas Podemos para crear una comisión de investigación sobre la actuación del presidente, Vicent Marí, en relación al contrato de la campaña ‘La vida Islados’. Propuesta, por cierto, en la que no ha intervenido inicialmente el presidente, sino el vicepresidente Mariano Juan en su lugar, y de la cual Ciudadanos se ha desmarcado. Finalmente, a petición de Unidas Podemos, Marí ha respondido a las acusaciones de la oposición.

“Ya que la Oficina Anticorrupción no nos ha llamado para explicar el expediente como sí lo hemos solicitado, hemos enviado a la Fiscalía los dos expedientes completos relacionados con el contrato. Además, he solicitado voluntariamente comparecer delante de la Fiscalía para aclarar cualquier aspecto relacionado con el contrato”, ha recordado Marí, quien ha ido más allá: “Os convoco [a PSOE y UP] el próximo lunes a las 9 de la mañana a un pleno extraordinario para tratar este asunto y que puedan preguntar lo que quieran”.

Se trata del “caso más grave y preocupante de la historia reciente del Consell” Vicent Torres - Portavoz del PSOE en el Consell

Las formaciones de la oposición han reiterado que se trata del “caso más grave y preocupante de la historia reciente del Consell”. Según el portavoz socialista, Vicent Torres, esta contratación, por valor de 250.000 euros, ha generado “alarma social” en la ciudadanía y “está por ver si tiene posibles responsabilidades penales”. En este sentido, ha remarcado que, “en caso de que la Fiscalía anuncie apertura de diligencias, pediríamos la suspensión inmediata de los trabajos de la Comisión de Investigación”.

Aunque la denuncia de la Oficina Anticorrupción está en este momento en manos de la Fiscalía, los socialistas consideran que “hay que actuar y abrir una Comisión de Investigación”. “Hay que analizar qué se ha hecho con el expediente de la campaña y depurar responsabilidades si así corresponde”, ha matizado Torres.

"No se puede cargar contra los funcionarios"

Por su parte, Antonio Saucedo (Unidas Podemos) ha insistido en que “no se puede cargar contra los funcionarios cada vez que no nos parece bien lo que hacen”, ha dicho en referencia a cuando el presidente desacreditó el trabajo de uno de ellos. En esta línea, ha recordado a Javier Torres (Cs) que en su día dijo que “los políticos q critican el trabajo de los funcionarios están intentando justificar su incapacidad de gestión. Sin embargo, cuando lo hizo Vicent Marí se quedó en silencio”.

Saucedo ha subrayado, además, que si el equipo de gobierno “no tiene nada que ocultar”, lo adecuado sería “que apoyaran la creación de esta Comisión”. Un apoyo que no ha contado con el visto bueno de Ciudadanos ni de la consellera no adscrita, Marta Díaz que, además, ha acusado al PSOE (partido al que pertenecía) de tener “intereses partidistas” y querer “hacer ruido” a un año de elecciones.