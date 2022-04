Después de dos años sin poder celebrarse por la pandemia del covid vuelve al Hard Rock Ibiza la fiesta retro de los viernes 'Children of the 80's'. Esta quinta temporada regresa con 19 fecha ya confirmadas, del 27 de mayo al 30 de septiembre, para recuperar las melodías ochenteras y los ritmos que caracterizaron esa década.

La apertura del viernes 27 de mayo correrá este año a cargo de Waterloo - The Best of ABBA. Esta banda tributo consigue reflejar de manera única el sonido y la atmósfera particular de ABBA, gracias a la atención al detalle por parte de su elenco y banda en directo.

Además de las actuaciones, otras apariciones destacables serán Dream Team Reload, La Movida Ibiza, el saxofonista Lugotti, José Asunción al violín, el grupo Passion Dance y los breakdancers Performance Lab.

El lineup programado en el escenario al aire libre junto a la piscina del Hard Rock, a falta de otros artistas por confirmar, es el siguiente: 2 Unlimited, Barbara Tucker, Bonney M Xperience, Cece Rogers, Double You, Hija De La Luna - Homenaje a Mecano-, Kate Ryan, Los Inhumanos, Marvin & Andrea Prezioso, M3 Live, Modern Talking RL Tribute, Modestia Aparte, Nathalie The Soundlovers, Neon Collective –tributo a Depeche Mode, U2 y The Cure-, Rozalla, Spagna, Vicky Larraz Ole Star y Waterloo The Best Of Abba Tribute.