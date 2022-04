La alcaldesa de Santa Eulària defiende la contratación de la empresa de la exconcejala

La alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, justificó ayer la contratación, por parte del Ayuntamiento, de la sociedad Fuera de Escena Ibiza SL para la gestión del Teatro España y del Centro Cultural de Jesús. La administradora de esta empresa fue, hasta el año 2020, Míriam Juan, quien había sido concejala por parte del PP en este mismo Ayuntamiento durante la legislatura de 2007 a 2011. Ferrer no entiende las suspicacias que ha despertado el caso: «La concejala terminó su relación política con el Ayuntamiento de Santa Eulària en 2011. ¿Eso quiere decir que alguien que ha ejercido de regidor no puede, en un futuro, formar parte de una empresa profesional y dedicarse a una actividad?»

Sobre el criterio de por qué se decidió optar por esta empresa en concreto, Ferrer admitió su desconocimiento, ya que en aquel momento todavía no era alcaldesa, aunque supone que se hizo con «un criterio de eficiencia y profesionalidad. Seguramente se les pidió un presupuesto y se optó por los mejores profesionales que se encontró para hacer este encargo».

Ferrer quitó importancia a que el contrato con Fuera de Escena Ibiza SL, firmado en 2015 y de once meses de duración, se haya prorrogado hasta ahora. «Es algo habitual en los ayuntamientos que tengamos contratos que, por diversas circunstancias, no se hayan podido concursar y se prorroguen. Nosotros mismos tuvimos la gestión de la zona azul en esta situación», detalló la alcaldesa de Santa Eulària, que aseguró que su voluntad es que este servicio salga a concurso, aunque no sabe todavía cuándo será posible hacerlo.