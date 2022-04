Estocs en Ibiza: A la caza de la ganga en Sant Antoni

«Esta feria es siempre una gran oportunidad para sacar el estoc que tenemos de temporadas anteriores», destaca Damaris Portal. Su tienda, Dama, se encuentra junto a la Plaza de España, donde solo suele acudir la gente que vive en esa zona de Sant Antoni. «Aquí también tenemos la oportunidad de que venga gente de la otra parte del pueblo», añade.

A pesar de la mañana nublada y de que sopla un viento frío junto a la bahía de Portmany, Portal se sorprende por la gran asistencia de público. «Siempre se suele vender muy bien, pero ahora parece más animado, ya que no venimos desde marzo de 2020, y parece que irá mejor que nunca», confía.

Aunque esta cita recupera ahora la plena normalidad, tras el parón por la pandemia, Sant Antoni celebró otra Feria de Estocs el pasado mes de octubre. Paquita Planells, que regenta desde hace 39 años Gent Menuda, en el carrer de la Mar, también hacía dos años que no participaba en esta iniciativa. Toda su ropa infantil se reparte en percheros clasificados a 5, 10, 15 y 20 euros, «a un precio rebajado mucho más del 50%», precisa. «Ha empezado muy bien y se nota que la gente necesita salir», valora.

María Jesús Muñoz y su hija Marta Martos suelen venir juntas cada año en busca de alguna ganga. «Yo vengo para acompañar a mi madre, pero al final siempre me acabo comprando algo de ropa también», confiesa Martos.

Su madre rebusca entre los distintos puestos sin buscar una prenda en concreto. «Vengo a mirar, pero sé que caerán bastantes cosas y por eso vengo preparada», bromea, mostrando las bolsas aún vacías que lleva de casa.

Encuentro casual

También abunda la gente que desconocía que se celebraba este mercadillo de ocasión y aprovecha el feliz encuentro. Es el caso de Inma y Silvia, que ahora no piensan abandonar la feria hasta recorrer los 15 puntos de venta que participan en esta edición. «Yo me he comprado dos camisetas de verano por 12 euros. Está muy, muy bien», se sorprende Inma.

Tampoco conocía esta feria la soriana Mercedes Angulo, que suele acudir a Ibiza para ver correr a su hijo, el olímpico Daniel Mateo. «Es el embajador de la maratón de Santa Eulària y ha venido a competir», apunta. Concretamente, el soriano pulverizó el récord de la prueba de 22 kilómetros.

Además de las tiendas que montan sus puestos en el Passeig de ses Fonts, los comercios del colindante carrer Ample pueden aprovechar esta jornada para exhibir sus productos frente a sus locales. Es el caso de la joyería y tienda de accesorios Blaus, donde Zara Montes atiende a Pilar, una turista madrileña del Imserso. «Aprovecho para comprar regalos. He comprado pulseras, sortijas y unos conjuntos para mis nietas, unas camisas y unos zapatos para mí. Solo he gastado 30 euros», detalla satisfecha.