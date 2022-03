La música tiene un protagonismo especial este fin de semana en Ibiza con dos festivales: Sant Josep és Música y Can Rock Festival. El primero se celebra el sábado y el domingo en horario diurno en el auditorio des Caló de s'Oli, con música americana, food trucks, mercado de vinilos, artesanía... Dos jornadas para disfrutar a lo grande, sobre todo si el tiempo acompaña. El segundo apuesta por los sonidos más duros, con ocho bandas de rock y metal, el viernes y el sábado en Es Birra de es Canar.

Además hay dos conciertos del ciclo Dies Musicals. El viernes The Groovy Brothers rinden homenaje a Rory Gallagher en es Caló de s'Oli, y el sábado el exotismo de Ble de Safrà llega al ayuntamiento de Sant Joan.

También hay espacio para el teatro, con la comedia 'Bernat' el viernes en Can Ventosa, y 'Roca&Roll', basada en los poemas de Toni Roca, el sábado en el cine de Formentera. Además de un maratón de cuentos para los más pequeños el sábado al mediodía en Can Ventosa.

Y para la poesía, con el encuentro de poetas de Ibiza y Formentera este jueves en el Centre Antoni Tur Gabrielet de Sant Francesc.

Y para los libros, con la presentación de 'Monstres desagraïts', en el que el dj ibicenco Joan Ribas vuelve a sus discos más queridos, el viernes en Teatro Ibiza con fiesta final.

Y no hay que olvidar la pasarela de moda de la Ibiza Inclusion Week, el sábado en el Recinto Ferial. Ni que Sant Francesc de s'Estany celebra sus fiestas en el corazón de ses Salines, con un arroz de matanzas popular el domingo.

Y está la danza, con Nur Banu y 'El viaje de Simbad', el domingo en Can Ventosa, y la Fira d'Estocs de Vila y el Mercado de Artesanía de Sant Rafel, todo el domingo.

Y hay mucho más:

JUEVES 31 DE MARZO

Poesía:

VII Trobada entre Illes, con seis escritores ibicencos y formenterenses. Presenta Emili Sánchez-Rubio. Actuación musical de Mon&MarCel. Centre Antoni Tur Gabrielet de Formentera a las 20 horas.

Cine:

‘Espíritu sagrado’, de Chema García Ibarra (España, 2021). Ciclo ‘Anem al cine’. 20.30 horas en Multicines Eivissa.

‘Crash’, de David Cronenberg (EEUU, 1996). Ciclo ‘Zinètic’ VOSE. 20.30 horas en Cine Regio de Sant Antoni. 5 €.

VIERNES 1 DE ABRIL

Teatro:

‘Bernat’. De Jeroni Obrador. Basada en la vida del escritor Bernat Vidal i Tomàs. Día Mundial del Teatro. 20 horas en la Sala Petita de Can Ventosa.

Música:

Can Rock Festival: Conciertos de metal con Jena, la banda tributo Metàl·lica y Vice City. Desde las 20.30 horas en Es Birra de es Canar. Entradas a 10 € anticipada en www.entradium.com o 12 € en taquilla.

The Groovy Brothers. Homenaje a Rory Gallagher. Ciclo ‘Dies Musicals’ del Consell de Eivissa. 20.30 horas en el auditorio des Caló de s’Oli de Cala de Bou. Entradas 2 € anticipada en conselleivissa.escenaonline.es o 3.50€ en taquilla desde una hora antes. Abonos para el ciclo en 680104856.

Libros:

‘Monstres desagraïts’. Presentación del libro del dj Joan Ribas con 50 discos que le marcaron. Presentan Toni Ruiz, Juan Suárez y Jordi Carreras. Teatro Ibiza a las 20 horas. Sesión de Joan Ribas de soul y funky.

Intantil:

‘Cuentos de primavera’. ‘Tots iguals però diferents’, con David i Monma. Centro Cultural de Puig d’en Valls a las 17 horas.

Conferencia:

‘Las historias del ‘Bohemio’. Ciclo ‘Xerrades Essencials’ de Sant Antoni. Con Julio Cardona ‘Frit’ y Xescu Prats. Club Nàutic de Sant Antoni a las 20 horas.

SÁBADO 2 DE ABRIL

Música:

III Rock Island Festival en es Caló de s’Oli:

12 a 20 horas: Food trucks, feria del vinilo, mercadillo artesanal y ropa vintage y motera.

Food trucks, feria del vinilo, mercadillo artesanal y ropa vintage y motera. 13 horas: Dj Ric Jazzbo.

Dj Ric Jazzbo. 14 a 19 horas: Conciertos de Vudu Delta, Fat Gumbo Bradley y Empty Bottles.

Conciertos de Vudu Delta, Fat Gumbo Bradley y Empty Bottles. 20.30 horas: Cine documental musical: ‘Janis: Little Girl Blue’, de Amy Berg.

Can Rock Festival: Conciertos de metal con Traller, Injector, electric Monolith, Apotropaico y Badak. Desde las 20.30 horas en Es Birra de es Canar. Entradas a 10 € anticipada en www.entradium.com o 12 € en taquilla.

Ble de Safrà. Ciclo ‘Dies Musicals’ del Consell de Eivissa. 20.30 horas en la Sala de Plenos del Ayuntamiento de Sant Joan. Entradas 2 € anticipada en conselleivissa.escenaonline.es o 3.50€ en taquilla desde una hora antes. Abonos para el ciclo en 680104856.

Concierto conjunto del cor de Sant Josep y el cor Amics de la Música. 20.30 horas en la iglesia de Sant Josep.

Rock Ás You Want. Rock de los 70, 80 y 90. ‘Sant Josep es Música’. Can Jordi Blues Station a las 13 h.

Simple Rock. Rock de los 60 y 70. ‘Sant Josep es Música’. Restaurante Cardona de Sant Josep a las 14 horas.

Teatro:

‘Roca&Roll’. Obra basada en los poemas de Toni Roca, a cargo del Grup de Teatre de l’Institut d’Estudis Eivissencs. Cine municipal de Formentera a las 20 horas. Entradas a 5€ en taquilla.

Infantil:

‘Marató de contes’. A las 12 horas cuentacuentos de la Abuela Mila y su Teatrillo Rojo con tres cuentos de Hans Christian Andersen y a las 13 horas cuentacuentos de David i Monma por el Día Internacional del Libro infantil y Juvenil. Biblioteca de Can Ventosa.

Inclusión:

Ibiza Inclusion Week 2022. Pasarela de moda Ibiza Inclusion Fashion Day, presentada por Irene Villa y con la actuación de Manu Tenorio. A las 19 horas en el Recinto Ferial. Entrada libre hasta completar el aforo.

Fiestas de Sant Francesc de s’Estany:

10 horas: Caminata por ses Salines a la Torre de ses Portes. Salida desde el Hostal Mar i Sal.

Caminata por ses Salines a la Torre de ses Portes. Salida desde el Hostal Mar i Sal. 13 horas: Ballada popular en el Pou des Carbó de ses Salines, con las colles de Sant Jordi y es Xacoters de Formentera.

DOMINGO 3 DE ABRIL

Música:

III Rock Island Festival en es Caló de s’Oli:

12 a 20 horas: Food trucks, feria del vinilo, mercadillo artesanal y ropa vintage y motera.

Food trucks, feria del vinilo, mercadillo artesanal y ropa vintage y motera. 13 horas: Betterman Dj.

Betterman Dj. 14 a 19 horas: Conciertos de Rels, Rusty River y The Bo Derek’s.

Conciertos de Rels, Rusty River y The Bo Derek’s. 20.30 horas: Cine documental musical: ‘Joy Division’, de Grant Gee.

Black Ás. Música negra. ‘Sant Josep es Música’. Restaurante Cardona de Sant Josep a las 14 horas.

Danza:

‘El viaje de Simbad’. Fantasía oriental de Nur Banu. Con Layali, Banat al Nur, Zahira y Yarón Marko. Artista invitada: Mafalda Mas. 19.30 horas en el auditorio de Can Ventosa. Información y venta: 608636911.

Artesanía:

Mercadillo por los Días Europeos de la Artesanía. Mercado de artesanía ibicenca, exposición, talleres, música en vivo y ball pagès. Centro de Sant Rafel, entre Can Portmany y Can Kinoto, de 10.30 a 19 horas.

Feria:

Fira d’Estocs de Ibiza. Gangas de los comercios de Vila, talleres y juegos infantiles, actuaciones musicales y degustación de producto local. De 10 a 19 horas en la plaza Antoni Albert i Nieto de Vila.

Solidaridad:

Comida a beneficio de Manos Unidas. 14 horas en la plaza de la iglesia de Sant Josep.

Fiestas de Sant Francesc de s’Estany:

11 horas: Misa seguida de procesión y ball pagès.

Misa seguida de procesión y ball pagès. 13 horas: Arroz de matanzas popular en la plaza de Sant Jordi. Venta de tickets en el colegio Mare de Déu de les Neus de lunes a viernes de 9 a 9.30 y jueves de 16.50 a 17.15 horas

EXPOSICIONES

‘Canyissos’. Muestra colectiva con 54 artistas de Balears, País Valencià y Galicia. Inauguración el viernes 1 de abril a las 20 horas en el Club Diario de Ibiza. De lunes a jueves de 11 a 13 horas y viernes de 18 a 20 horas. Hasta el 29 de abril.

Juan Carlos Tur. 'Modelant, creant i donant forma a la fantasia de Juan Carlos Tur'. Esculturas de masilla epoxi. Sa Nostra Sala, c/ Aragó , 17 de Vila. Inauguración viernes 1 de abril a las 20 horas. Hasta el 6 de mayo. De lunes a viernes de 10 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas.

‘Una col·lecció d'art contemporani’. 'III. Pintura i altres'. Obras de la colección de Cati Verdera de arte contemporáneo. Sala de exposiciones Ajuntament Vell de Formentera, del 14 de marzo al 2 de abril. Faro de la Mola, del 15 de marzo al 1 de octubre.

Wendy Williams-Schmitz. 'Acílics fluids', pinturas Del 18 de marzo al 3 de abril en el Centro Cultural Can Jeroni de Sant Josep. De martes a domingo de 10.30 a 13.30 horas y de jueves a sábado de 18.30 a 21 horas.

‘Tres a l’India’. Exposición de fotografías de la India de Beatriz Polo, Natasha Lebedeva y Rif Spahni. Club diario de Ibiza. Inauguración: Martes 8 de marzo a las 20.15 horas. De lunes a jueves de 11 a 13 horas y viernes de 18 a 20 horas. Hasta el 31 de marzo.

‘Mirades de Dona’. Muestra colectiva con obras de siete creadoras de Ibiza. Inauguración: Martes 8 de marzo a las 19.30 horas en el Club Náutico Ibiza. Hasta el 12 de mayo.

García Gatica. ‘Colapso(s)-1’. Pinturas. Inauguración domingo 13 de marzo de 12 a 14 horas en Garden Art Gallery de Sant Josep (Cactus Lombribiza). Lunes a sábado de 9 a 19 horas y domingos de 9 a 13 horas. Hasta el 25 de abril.

Bonet Vallribera. Exposición de obras del artista ibicenco. Estudi Tur Costa, c/ Canari, 65 de Jesús. Inauguración sábado 5 de marzo a las 19 horas. Hasta el 25 de abril.

Frank R. Tassi. Escultura futura. Inauguración: sábado 5 de marzo a las 18.30 horas en el auditorio des Caló de s’Oli. Jueves de 18.30 a 20.30, viernes y sábados de 11 a 13.30 y de 18.30 a 20.30 y domingos de 11 a 13.30 horas. Hasta el 29 de mayo.

‘Principio vital. Cáscaras de huevo de avestruz en Ibiza’. Muestra temporal sobre cáscaras de avestruz halladas en yacimientos arqueológicos. Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera.

Ceramistas de Ibiza. Muestra colectiva en el Espacio Micus con ceramistas y los artistas de la galería. Horario: los domingos de 11 a 14 horas. Las personas que deseen acudir otro día pueden llamar al teléfono 971 19 19 23 y pedir cita. Hasta abril de 2022.

Caroline Rennequin. Pinturas. Galería También de Santa Gertrudis. Martes a viernes de 10.30 a 14 y de 17 a 20 horas. Sábados de 10.30 a 14 horas. Del 29 de octubre al 30 de marzo de 2022.

MERCADILLOS

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas. Explanada junto a Can Tixedó.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 17 h y domingos de 11 a 17 h.

Sant Joan: Artesanía, arte, ropa, complementos y objetos del mundo. domingos desde las 11 horas en el centro de Sant Joan.