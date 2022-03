Grupo Ferrá, con 130 años de experiencia en Mallorca, ha aterrizado en la isla de Ibiza hace poco más de año y medio. Al frente de la delegación ibicenca se encuentra Alberto Isabal, que detalla los proyectos en los que están inmersos así como las diferentes variables que están dificultando ejecutar estas nuevas obras.

Llevan año y medio en la isla, ¿qué previsiones tiene el Grupo Ferrá en Ibiza?

Empezamos a mediados de septiembre y ya hemos finalizado nuestro primer proyecto que es el hotel que hemos hecho en el Port de Sant Miquel, el Siau Ibiza [antiguo Club San Miguel]. Es un hotel que lo hemos convertido en un establecimiento de cinco estrellas. Además, actualmente, estamos en un importante proyecto de reforma hotelera, también en el Port de Sant Miquel, compuesto por dos grandes establecimientos como son el Hotel Cartago y el Hotel Galeón. Por otro lado, estamos iniciado la construcción de una villa de lujo en Roca Llisa, que es la primera de un total de veinte villas de la promoción Corallisa, y estamos inmersos en varias licitaciones en las que tenemos posibilidad de ser adjudicatarios.

¿El nicho de Grupo Ferrá se encuentra en la construcción de inmuebles de alto standing?

Las villas de lujo son nuestra especialidad y también la reforma hotelera con un punto de alto standing, con establecimientos de cinco estrellas.

Después de la pandemia, ¿cómo han cambiado las preferencias o peticiones por parte del cliente?

Nosotros llevamos año y medio y nos implantamos en plena pandemia. Es verdad que ha cambiado un poco el tipo de vivienda y lo que se buscan son inmuebles con mayor luz natural, con terrazas, zonas comunes y piscina. Son aspectos que en la viviendas de lujo ya existían, pero el reto es hacer este tipo de viviendas asequible en un entorno como Ibiza, que ya de por sí hay escasez de viviendas asequibles. Otros aspectos muy demandados son la eficiencia energética de la vivienda y la domótica.

¿Qué premisa es imprescindible a su entender a tener en cuenta en una vivienda?

Que haya mucha luz natural, es decir, llevar el exterior al interior del inmueble y unas zonas ajardinadas y con terrazas que hagan una transición fácil entre el exterior y el interior.

¿Con qué limitaciones se encuentran en Ibiza a la hora de emprender nuevos proyectos?

Al ser una isla y, por su tamaño, tiene los recursos limitados y muchos de los materiales llegan del exterior. Evidentemente, el covid y, ahora, la guerra de Ucrania dificulta mucho más todo esto. En las últimas tres o cuatro semanas se ha experimentado un incremento de los costes de las materias primas y podría decir que es una subida sin precedentes. A esto se le suma la problemática del transporte, que está provocando que no haya materiales suficientes y no tenerlos a tiempo. Está habiendo verdaderos problemas para terminar proyectos hoteleros que deberían abrirse en un mes.

Estas problemáticas, ¿afectan a sus proyectos?

En principio no porque son obras de gran tamaño que se entregan en dos temporadas, pero sí que estamos acusando el desabastecimiento. Por ejemplo, ayer mismo [el lunes, para el lector], un material de estructura metálica del que estábamos pendientes para iniciarlo ya, está parado en el puerto de Valencia y no podrá llegar. Tenemos la suerte de que al ser proyectos largos no vamos a tener, inicialmente, este problema. Esperemos que esto no dure mucho.

En un nuevo proyecto a ejecutar, ¿en qué partes del proceso se encuentra el Grupo Ferrá?

Nosotros somos fundamentalmente una empresa constructora y nuestro ámbito es todo lo relacionado con la construcción. Es cierto que al ser una empresa familiar y muy cercana al cliente, colaboramos y lo ayudamos en todo lo que necesite. Tenemos un equipo técnico muy cualificado, que es lo que nos diferencia con el resto de empresas, y siempre colaboramos en todo lo posible durante todo el proyecto y en la ejecución del mismo.

Aunque lleven solo un año y medio en la isla, Grupo Ferrá está avalado por muchos años de trabajo en la isla de Mallorca. ¿Por qué Ibiza?

Es una empresa familiar cuya sede está en Mallorca, pero lleva 130 años en el mercado, con lo cual ya decimos bastante. Hace unos años se ideó abrir una delegación en Ibiza para crecer, pero también por una cuestión sentimental porque la familia tiene su origen en la isla. Es un proyecto que nace con mucha ilusión. Nuestra intención es permanecer en la isla de Ibiza durante muchos años, no sé si otros 130 años.

¿Cuál es el objetivo de Grupo Ferrá en la isla?

Queremos crecer, pero poco a poco. Preferimos dar pequeños pasos , pero firmes. Nuestra intención es darnos a conocer en la isla y colaborar con las empresas ibicencas. La verdad es que en este año y medio ya tenemos muy buena relación con algunas de ellas. Queremos convertirnos en una empresa de referencia del sector en Ibiza, como ya lo somos en Mallorca.