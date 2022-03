La Semana Santa de Ibiza regresa con ilusión y ganas de promocionarse

Después de dos años sin procesiones de Semana Santa, las cofradías de Ibiza «están ilusionadas y con muchas ganas de salir a la calle» aunque no echan las campanas al vuelo porque son «conscientes de que la pandemia no ha terminado». Lo explica Nieves Jiménez Bonet, máxima representante de la cofradía del Santísimo Cristo del Cementerio y presidenta de la junta de las hermandades de Vila, cargo que ostenta desde 2020, año en el que el estallido de la pandemia obligó a suspender esta celebración religiosa.

La cofradía que preside Jiménez, la más antigua de Ibiza, se ha encargado este año de la coordinación de los eventos y de confeccionar el cartel de la Semana Santa de Vila, que se dio a conocer junto a los de Santa Eulària y Formentera el pasado 18 de marzo en la iglesia de Santo Domingo. La presentación se llevó a cabo coincidiendo con el pregón del obispo de Ibiza, Vicent Ribas Prats, con el que arrancó oficialmente el programa de actos de esta fiesta religiosa.

La imagen del Santísimo Cristo, tomada en 2011 por Alejandro Marí Escalera, es la protagonista del cartel de Vila, en el que aparecen reflejadas las misas, celebraciones y procesiones protagonizadas por las cofradías y los eventos organizados por la diócesis de Ibiza. Por primera vez, en este documento se introduce un código QR a través del cual se puede consultar información detallada de cada una de las hermandades del municipio.

«Como cada año aumenta el número de actos programados por las cofradías», se ha optado también por publicar «un librito en formato digital y en papel», que verá la luz en los próximos días, en el que de una manera mucho más detallada se facilitará información de todos los eventos de la Semana de Pasión, incluidos triduos y conciertos. Esta publicación es una de las novedades que han introducido este año las cofradías de Vila con la voluntad de lograr dar la máxima difusión a la Semana Santa de Ibiza. Con ese objetivo en mente, se han puesto en contacto con «las oficinas de información turística para que puedan facilitar a los visitantes que llegan a la isla esta programación", ofreciéndoles la oportunidad de que conozcan cómo se celebra en Ibiza esta fiesta religiosa. Jiménez asegura que el Consell también «está interesado en promover la Semana Santa», a juzgar por la reunión que su presidente, Vicent Marí, mantendrá este mismo jueves con todas las cofradías. En ese encuentro previsiblemente la máxima institución insular concretará el apoyo económico que ofrecerá a las hermandades, que otros años se ha destinado a la decoración floral. También el Ayuntamiento de Ibiza colaborará subvencionando la cartelería. Estas ayudas económicas institucionales, remarca la presidenta de la Cofradía del Santísimo Cristo del Cementerio, se agradecen más que nunca tras dos años «complicados» en los que hermandades como la suya han decidido no cobrar la cuota a sus cofrades.

La procesión del Santo Entierro

Los eventos centrales de la Semana Santa de Vila se llevarán a cabo entre el 8, Viernes de Dolores, y el 17 de abril, Domingo de Resurrección.

Nieves Jiménez no se atreve a aventurar el número de personas que pueden participar en el acto más multitudinario de la Semana Santa, la procesión del Santo Entierro, el próximo 15 de abril. «Llevamos tres Viernes Santo sin salir, en 2019 por las malas condiciones meteorológicas y en 2020 y 2021 por la pandemia, así que no sé cómo va a responder la gente. Yo veo que las cofradías están animadas, pero no me atrevo a dar cifras», reconoce. Lo que sí adelanta es que la procesión, que dará comienzo a las 20 horas en Dalt Vila, va a tener «el mismo recorrido que en ediciones anteriores». Partirá de la catedral para continuar por las calles Joan Roman, Pere Tur, General Balanzat, sa Carrosa, plaza de Vila, Portal de ses Taules y calle Aníbal hasta llegar a Vara de Rey. Participarán las siete cofradías de Vila: Nuestro Padre Jesús Cautivo, Santo Cristo de la Agonía, Nuestra Señora de los Dolores, Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, Santísimo Cristo del Cementerio, Santo Cristo Yacente y Nuestra Señora de la Piedad.

La primera procesión de Semana Santa tendrá lugar el 8 de abril. El evento comenzará a las 20 horas con una misa en la catedral, donde se bendecirá el nuevo trono de Nuestra Señora de los Dolores. Su cofrades saldrán luego en procesión hasta el patio de Armas, lugar en el que se cantará un Miserere. Allí se encontrarán con la cofradía del Santísimo Cristo del Cementerio, que, según adelanta Jiménez, este sábado 26 de marzo a las 20 horas iniciará su 158 Novenario con «un acto especial en acción de gracias por habernos protegido durante la pandemia en las Pitiusas».

El 10 de abril a las 10 horas tendrá lugar la tradicional bendición de Ramos y la procesión desde la iglesia de Santo Domingo hasta la catedral, donde habrá misa. A las 11 horas saldrá en procesión también el paso de ‘la Borriquita’ del Santísimo Cristo del Cementerio desde la parroquia de Sant Elm a Santo Domingo.

La Semana Santa en Vila se clausurará el 17 de abril con la procesión del Santa Encuentro. Como es tradición, a las 10 horas las comitivas partirán, desde la iglesia de Santa Cruz con la imagen del Cristo Resucitado, y desde Sant Elm con la de Nuestra Señora de la Esperanza, para encontrarse en el paseo de Vara de Rey. A las 10.30 horas en la catedral, en Dalt Vila, se celebrará la misa del Domingo de Resurrección.

Programación de Santa Eulària

En Santa Eulària la Semana Santa se inaugurará el 8 de abril con una misa a las 20 horas, y la procesión a partir de las 20.30 horas, desde la capilla de Lourdes, de la Hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza, a la que le acompañará la banda de música Nuestra Señora de la Estrella.

Otro de los actos destacados tendrá lugar el 10 de abril, Domingo de Ramos, con una procesión a las 10.30 horas que partirá de la capilla de Lourdes.

El 15 de abril, a las 10 horas, se llevará a cabo el tradicional Vía crucis viviente, que saldrá del mercado para llegar al Puig de Missa. La procesión del Viernes Santo comenzará a las 20 horas.

Las celebraciones en el municipio concluirán el 17 de abril con la procesión del Santo Encuentro, a las 10.30 horas, y la misa a las 11 horas en el Puig de Missa.

Semana Santa en Formentera

Lo más novedoso en la programación de la Semana Santa de Formentera será la presentación y bendición del nuevo trono de la cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno, construido durante la pandemia por su presidente, Romualdo Alcolea. Se llevará a cabo el 9 de abril a partir de las 19.30 horas tras la Solemne Eucaristía y el besapiés en la iglesia de Sant Ferran.

Los actos religiosos más destacados de la Semana Santa se realizarán entre el 10 y el 17 de abril. El Domingo de Ramos se celebrará en las iglesias de Sant Francesc, el Pilar de la Mola y Sant Ferran, desde donde el 14 de abril por la tarde partirá la procesión de la cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno. Será en este mismo templo donde el Domingo de Pascua se celebre la procesión del Santo Encuentro después de la misa, programada a las 11 horas.

(Los programas de Semana Santa de Vila, Santa Eulària y Formentera se pueden consultar al detalle en esta misma web).