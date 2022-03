Madres monoparentales de Ibiza: «Es inadmisible que en Ibiza no haya suficientes plazas de ‘escoleta’ pública»

El 20 de agosto Sara Barbado Sánchez de Molina tuvo a su hijo Leo. Madre sola por decisión personal, tardó poco en darse cuenta de que los problemas con los que sabía que se iba a enfrentar eran sólo una pequeña parte de los que la esperaban. Contando sus experiencias en redes sociales vio que no estaba sola, así que esta madrileña de 40 años afincada en Ibiza, donde trabaja como entrenadora personal, decidió montar la Associació de Mares Monoparentals per Elecció d’Eivissa i Formentera. No es el primer «follón» en el que se mete. Durante la pandemia creó Ibiza Contigo y colaboró activamente con Carritos Solidarios. «Había ayudado a los demás, ahora necesitaba luchar por nosotras», indica.

¿En qué momento exacto decide montar la asociación?

Pues cuando decido subir todo mi proceso a mis redes sociales y empiezan a escribirme bastantes mamás y mujeres que quieren serlo y nos damos cuenta de que somos más de las que pensaba. Una futura mamá me dice que ha tenido más información por mí que por las instituciones. Así que como estoy metida en mil follones, Ibiza Contigo, Carritos Solidarios... Pues pensé que igual que había ayudado a los demás ahora voy a barrer para lo que nos interesa, que es ser mamás. Estamos perdidas. Todo, en realidad, surgió cuando hice una queja pública en Instagram etiquetando al Consell.

¿Cuál era la queja?

Que para qué me servía un carnet de familia monoparental. Lo tramitas en el Consell y cuando preguntas que para qué sirve te dicen que para un descuento del 50% en el autobús. ¿Quién, en Ibiza, coge el autobús y más con un bebé o un carrito? Sólo sirve para eso y como soy muy de denunciar las cosas en redes sociales, lo hice. Etiqueté al Consell y me llamó Santi Marí [director insular de Bienestar] para explicarme que no me preocupara, que estaban en ello... Sí, cuando se acercaran las elecciones, pensé. Entonces monté el grupo de whatsapp y al ver que se sumaban mamás les pregunté que qué les parecía si hacíamos una asociación. Y así surgió.

Piden que se les equipare con las familias numerosas, ¿no?

Exacto. Una familia numerosa opta al bono social con mucho más descuento que nosotras, en el Ayuntamiento de Santa Eulària las familias numerosas tienen un descuento del 50% en el IBI, también se dan puntos extras en las escoletes públicas, es gratis la matrícula en la universidad, descuentos en el comedor escolar o los polideportivos... Nosotros tenemos un solo salario. Y muchas estamos solas en la isla.

Un salario. Con los precios de la vivienda en la isla...

Sí, te sale a deber. Yo, además, soy autónoma. Tenemos, además, el tema del permiso por paternidad, que si lo quieres tienes que ir a juicio, no lo dan automáticamente. Yo estoy pendiente de ello, saldrá en abril. La vicepresidenta lo solicitó en febrero y se resolverá en octubre. ¿Para qué queremos un permiso por paternidad cuando mi hijo tenga casi un año? Necesitamos el permiso, cuando todo el mundo, cuando es pequeñito. Ese tiempo no lo recuperas. Queremos luchar por eso en la asociación, además de ayudarnos unas a otras.

¿Cómo se van a ayudar?

Mira, en la web tendremos tres apartados. Una le llamamos ‘el baúl’, para dejarnos minicunas, calientabiberones, bodys de recién nacido... Antes de malvenderlo en Vinted prefiero dejarlo. Una segunda parte será como de apadrinamiento, porque hay mamás que no tienen ni para pagar las vacunas, que son 300 euros. Hay gente que nos ha dicho que quiere ayudar económicamente a las mamás con más necesidades. Y la tercera parte es ‘la tribu’ para ayudarnos entre nosotras. Decir «tengo que ir al médico, ¿quién puede cuidarme al niño?», la tribu de toda la vida, vaya.

Especifican en el nombre de la asociación que monoparental «por elección». ¿Por qué?

A ver, por elección es para lo de la tribu y el baúl y el apadrinamiento, pero la asociación va a luchar por todas las familias monoparentales. Habrá otra web, de hecho, de lo que vamos a llamar «familias xs», en la que entrarán todas las familias monoparentales y donde intentaremos conseguir descuentos y ventajas para todas. Son muchos frentes abiertos. El siguiente paso es meterme en política. Al final, quejarme con la boca pequeña no sé si va a servirme para algo, así que si es necesario, lo haré.

¿En qué partido?

Aquí votas a la persona, no a un partido. Lo que quiero es luchar por nuestras familias porque no entiendo que tenga que ir a juicio para conseguir un permiso de paternidad que una familia biparental sí tiene. Mi hijo tiene el mismo derecho. Lo de la política ya lo pensaré en su momento. Ahora la fuerza la pongo en la asociación.

La noto muy mosqueada.

Sí, porque me parece injusto y porque lo he vivido. Mira, al quinto día de dar a luz, la persona a la que contrato me deja tirada. Estando de baja no puedo ir a trabajar. busca a alguien. Vete al registro civil, con los puntos, a dar de alta a tu hijo, al Cetis... Aquello parecía una yincana. Pues estaría bien encontrar una gestoría que nos hiciera un descuento y nos ayudara con todo eso. Tengo la sensación de haber ayudado a más familias yo sola que el Consell. Eso me da rabia. Soy sólo una mamá. Nadie te echa una mano.

¿Cuando una decide ser madre sola se plantea que habrá problemas?

Sí, claro. Pero no éstos. Mi problema era ahorrar porque sabía que tendría el estudio cerrado, organizarme con mi madre, buscar la guardería, asumir el coste de la leche de fórmula porque con un tumor no puedo darle el pecho... Eso lo tenía asumido, pero no todo lo demás. Además, nadie te explica, en Can Misses, me refiero, cómo tienes que pincharte y a veces hay cero empatía. Te dan ocho hojas para que te las leas, pero nada más. Al final la información de mi experiencia se la he dado yo a otras mamás que estaban en la misma situación.

Vaya, que se va a plantar en Can Misses, también.

Sí, cuando estemos constituidas quiero ir a atención al paciente para ofrecernos para explicar todo el proceso nosotras, si ellos no lo hacen. Me encuentro con cosas cuando ya estoy metida en el follón.

A veces, cuando te lo planteas y tienes dudas, frases como «todo es ponerse» o «es cuestión de sacrificarse» te hacen sentir fatal.

Sí. Yo animo a las mujeres que quieran ser madres a que lo sean, pero sabiendo con la realidad que se van a encontrar. Toda la información sobre el proceso. Lo que cuestan las escoletes. Todo. Y que te hablen también de algo muy importante, la muerte perinatal. Estamos buscando una colaboración con psicólogos y psiquiatras para mamás que han perdido a sus bebés y que no saben a dónde ir. No todo sale siempre bien. Yo soy un milagro, 40 años, un tumor benigno en la cabeza y me quedé a la primera. Pero no todos los casos salen bien. Y eso tienes que saberlo.

Es una de las cosas que se te pasan por la cabeza. Que el bebé nazca con problemas importantes que te obliguen a dejar el trabajo, es decir, quedarte sin el único sueldo que entra en casa, para cuidarlo.

Ya... Normal. Es que puede pasar esto. Si ya nos cuesta llegar a final de mes y pagar la vivienda, que está aquí imposible. Las asociaciones no llegamos a todo el mundo. Las instituciones tienen que estar ahí. A veces nos escribe gente y te quedas... Te explican que son madres solteras porque el padre las abandonó y no tienen ni para pagar la luz. ¿Qué le dices a esa madre? No las puedes dejar tiradas. Es lo que nos pasaba con Carritos Solidarios, que te cuentan unos problemas que se te cae el alma a los pies. Y no das para ayudar a todo el mundo. Ahí tienen que llegar las instituciones. Esto nuestro es sólo un primer paso.

De escoletes públicas como estamos. Porque de educación de cero a tres años no hay apenas plazas.

Hay muy pocas plazas. Cuatro aquí, otras cuatro en la otra... ¿Sabes la de madres que nos dicen que no saben cómo lo van a hacer si no consiguen plaza en una pública? Estoy pagando 300 euros por lo que en la pública serían 170. Y porque hago horas extras. Pero hay madres que no pueden. Hemos conseguido llegar a un acuerdo de descuentos en una guardería privada. Que no haya suficientes escoletes públicas es inadmisible.

A nosotros nuestros padres nos dieron mucho. Es muy frustrante pensar que no vas a poder darle lo mismo a tu hijo.

Tal cual. O se ponen las pilas las instituciones o la gente va a empezar a irse de la isla. A mí me adelantaron la in vitro precisamente porque había familias que se habían marchado de la isla y otras que económicamente no podían tener un hijo. Me llamaron un 22 de octubre y el 11 de diciembre estaba embarazada. O aumentan las plazas o mucha gente no va a poder tener niños porque las escoletes privadas no las puede pagar todo el mundo. Pongamos un sueldo de 1.500 euros y no de temporada. Si tienes que pagar alquiler, luz, agua, escoleta... ¿Qué haces? no puedes. Repito lo mismo que he dicho durante la pandemia: muchos poquitos hacen muchito. Si el carnet del Consell te sirve para algo...

Se habla mucho de conciliación, pero...

Piensa que no puedo cogerme ni reducción de jornada ni lactancia. tengo mi baja de 16 semanas que tengo que ir a juicio. Hay mujeres que tienen que ir al Supremo. No todas tenemos trabajo de siete a tres. Algunas trabajamos de nueve a nueve porque si no no podemos pagar la guardería. Y porque tengo a mi madre que le enseña los cinco lobitos a ratos.

¿Los políticos son conscientes realmente de los problemas de la gente?

A medias. Creo que no son plenamente conscientes del esfuerzo que supone hacer esto sola. Física y psicológicamente. Si se pusieran un mes, no pido un año, sólo un mes, en el momento de dar a luz, verían lo que es. Si nos facilitaran poder disfrutar de la baja por paternidad, las autónomas y las que trabajan por cuenta ajena. Verían lo que supone tener un hijo sola y criarlo sola. Estoy indignada.